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Сирия: САА продолжает уничтожать силы ИГ в провинции Даръа
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    Сирия: САА продолжает уничтожать силы ИГ в провинции Даръа

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    Сирия: САА продолжает уничтожать силы ИГ в провинции Даръа

    Дамаск, 30 июля. Подразделения Сирийской арабской армии продолжают проводить операции против остатков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 в провинции Даръа.

    Как сообщает агентство SANA, армейские подразделения ведут ожесточенные столкновения с террористами на окраине города Аль-Шаджара, уничтожают базы и бомбят автомобили террористической организации.

    Правительственные войска Сирии отрезали пути снабжения и передвижения террористов, а также уничтожили ряд бандитов, включая эмира «Исламского государства»1 в Даръа у Ярмука.

    Добавим, что сейчас правительственные войска контролирует 99% территории Даръа. Пока еще под контролем «Исламского государства» остаются менее 70 квадратных километров провинции.

    Как напоминает «Газета.ru», специалисты Центра приема, распределения и размещения беженцев способствуют выходу мирных жителей по организованному гуманитарному коридору из провинции Идлиб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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