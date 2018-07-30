Сирия: САА продолжает уничтожать силы ИГ в провинции Даръа
Дамаск, 30 июля. Подразделения Сирийской арабской армии продолжают проводить операции против остатков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 в провинции Даръа.
Как сообщает агентство SANA, армейские подразделения ведут ожесточенные столкновения с террористами на окраине города Аль-Шаджара, уничтожают базы и бомбят автомобили террористической организации.
Правительственные войска Сирии отрезали пути снабжения и передвижения террористов, а также уничтожили ряд бандитов, включая эмира «Исламского государства»1 в Даръа у Ярмука.
Добавим, что сейчас правительственные войска контролирует 99% территории Даръа. Пока еще под контролем «Исламского государства» остаются менее 70 квадратных километров провинции.
Как напоминает «Газета.ru», специалисты Центра приема, распределения и размещения беженцев способствуют выходу мирных жителей по организованному гуманитарному коридору из провинции Идлиб.
1 Организация запрещена на территории РФ.