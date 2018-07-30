Сирия: сирийский министр поздравил российских моряков с Днем ВМФ в Тартусе

Дамаск, 30 июля. В торжествах по случаю Дня Военно-морского флота в сирийском Тартусе участвовал сирийский министр Мансур Аззам.

На торжественной церемонии Аззам передал российским морякам поздравление от президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, сообщает новостное агентство SANA.

Ранее «Известия» сообщили, что в военно-морском параде в Тартусе в минувшее воскуренье участвовали дизель-электрическая подводная лодка «Колпино», два вооруженных комплексами «Калибр-НК» ракетных корабля «Великий Устюг» и «Град Свияжск», а также суда обеспечения.

Кроме того, в День ВМФ над Тартусом пролетели базирующиеся на авиабазе «Хмеймим» истребители Су-35С, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24М.

