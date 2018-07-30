Сирия: под контролем ИГ на юго-западе провинции Даръа остались менее 70 кв. км

Дамаск, 30 июля. Под контролем террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 на юго-западе провинции Даръа остались менее 70 квадратных километров.

Об этом сообщает агентство Al-Masdar News, констатируя факт того, что «Исламское государство»1 после ряда крупных потерь находится на грани поражения в этой части Сирийской Арабской Республики.

Поддерживаемая с воздуха ВКС РФ, правительственные войска Сирии продолжают наступление в районе бассейна реки Ярмук, сделав упор на уничтожение аффилированных с ИГИЛ бандитских группировок.

Как сообщил источник, подразделение элитных сил сирийской арабской армии смогло взять под свой контроль город Абдин, после чего САА начали продвижение к городу Шахара.

В итоге сейчас правительственные войска контролирует 99% территории Даръа. Пока еще под контролем «Исламского государства» остаются менее 70 квадратных километров провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.