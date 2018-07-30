Меню
Весь мир
«Раздробить Россию на несколько частей»: депутат из Латвии захотел разделить РФ по этническому составу
Весь мир
Из-за подозрительной чашки Петри в Германии эвакуировали пассажиров поезда
Следующая новость
Загрузка...

    «Раздробить Россию на несколько частей»: депутат из Латвии захотел разделить РФ по этническому составу

    2148

    «Раздробить Россию на несколько частей»: депутат из Латвии захотел разделить РФ по этническому составу

    Рига, 30 июля. Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс заявил, что Россию необходимо раздробить на несколько частей. Соответствующую запись парламентарий сделал в соцсети Twitter.

    Кирштейнс считает, что после того, как Россия распадется на «малые страны» в Европе установится мир.

    «Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — заявил латвийский депутат.

    Твит Кирштейнс написал в качестве комментария к экстремистскому варианту гимна Советского Союза.

    В Латвии регулярно звучат антироссийские высказывания. В то же время некоторые политики в Риге считают, что инициатива в ухудшении отношений с Москвой исходила от латвийской стороны. Ранее газета «Известия» сообщила, что бывший начальник экономического Бюро по защите латвийской конституции Арнольд Бабрис заявил, что в бедах Латвии виноваты «воровские схемы» властей, а не Россия и русский язык.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.