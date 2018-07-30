«Раздробить Россию на несколько частей»: депутат из Латвии захотел разделить РФ по этническому составу

Рига, 30 июля. Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс заявил, что Россию необходимо раздробить на несколько частей. Соответствующую запись парламентарий сделал в соцсети Twitter.

Кирштейнс считает, что после того, как Россия распадется на «малые страны» в Европе установится мир.

«Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — заявил латвийский депутат.

Твит Кирштейнс написал в качестве комментария к экстремистскому варианту гимна Советского Союза.

В Латвии регулярно звучат антироссийские высказывания. В то же время некоторые политики в Риге считают, что инициатива в ухудшении отношений с Москвой исходила от латвийской стороны. Ранее газета «Известия» сообщила, что бывший начальник экономического Бюро по защите латвийской конституции Арнольд Бабрис заявил, что в бедах Латвии виноваты «воровские схемы» властей, а не Россия и русский язык.