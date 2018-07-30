Сирия: военные РФ помогают выходу мирных жителей из провинции Идлиб

Дамаск, 30 июля. Военные из России способствуют выходу мирных жителей по организованному гуманитарному коридору из провинции Идлиб.

Специалисты Центра приема, распределения и размещения беженцев помогают гражданам восстановить утерянные во время войны документы, а военные врачи из России проводят медосмотры переселенцев.

«У нас организовано взаимодействие с губернатором провинции, создана комиссия, которая занимается вопросами возвращения беженцев и проверки документов», — рассказал журналистам начальник филиала Центра Олег Демьяненко.

По словам специалиста, всех переселенцев проверяют по сирийским базам данных и на наличие оружия и взрывчатки перед началом движения по гуманитарному коридору, — сообщает РИА Новости.

Как напоминает «Газета.ru», мирные жители Сирии, которые покидают контролируемые боевиками районы, долго ждали этого дня. Провинция Идлиб была захвачена терористами запрещенной в РФ группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 три года назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.