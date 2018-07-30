«Просто бред!»: депутат Рады рассказал о новом украинском учебнике по географии

Киев, 30 июля. Депутат Верховной рады рассказал о своих впечатлениях после изучения нового украинского учебника по географии.

«Я в шоковом состоянии был. Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда!», — заявил нардеп в эфире телеканала «112 Украина».

Парламентарий добавил, что, несмотря на то, что он лично любит свою страну и географию родного государства, «подменять реальные дела бредом» ни в коем случае нельзя.

Рабинович обратил внимание, на то, что авторы учебника написали про некоторые мнимые достижения Украины в космосе, а также про то, что немцы, по версии составителей издания, являются «славянизированными германцами».

Кроме того, народный депутат усомнился в том, что на просторах его страны выращивают «пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны, и которой кормится весь мир», — сообщает РИА Новости.

Как напоминает «Газета.ru», первым на спорное содержание нового украинского учебника по географии обратил внимание журналист Андрей Миранчук. Пособие авторства Петра Масляка и Светланы Капирулиной был издан в 2016 году.