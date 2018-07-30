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Сирия: у боевиков ИГИЛ в Даръа нашли американские боеприпасы
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    Сирия: у боевиков ИГИЛ в Даръа нашли американские боеприпасы

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    Сирия: у боевиков ИГИЛ в Даръа нашли американские боеприпасы

    Дамаск, 30 июля. Правительственные войска провели наступления на позиции боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1 на юго-западе провинции Даръа и обнаружили множество американского оружия и боеприпасов у террористов. Об этом сообщает агентство Fars News.

    Армия продолжает продвигаться к расположенному в бассейне реки Ярмук оплоту террористов. В населенном пункте Шаджара правительственные войска обнаружили значительные запасы бомб, мин и противотанковых ракет США.

    Издание отмечает, что террористы ИГИЛ заблокированы в ряде населенных пунктов на юго-западе Даръа продвигающимися с трех сторон армейскими подразделениями.

    Ранее газета «Известия» сообщила, что террористы ИГИЛ во время атаки на сирийскую провинцию Эс-Сувейда захватили 14 женщин и разослали их родственникам письма с требованием выкупа. За отказ платить террористы обещают расправиться с заложницами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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