Сирия: у боевиков ИГИЛ в Даръа нашли американские боеприпасы

Дамаск, 30 июля. Правительственные войска провели наступления на позиции боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1 на юго-западе провинции Даръа и обнаружили множество американского оружия и боеприпасов у террористов. Об этом сообщает агентство Fars News.

Армия продолжает продвигаться к расположенному в бассейне реки Ярмук оплоту террористов. В населенном пункте Шаджара правительственные войска обнаружили значительные запасы бомб, мин и противотанковых ракет США.

Издание отмечает, что террористы ИГИЛ заблокированы в ряде населенных пунктов на юго-западе Даръа продвигающимися с трех сторон армейскими подразделениями.

Ранее газета «Известия» сообщила, что террористы ИГИЛ во время атаки на сирийскую провинцию Эс-Сувейда захватили 14 женщин и разослали их родственникам письма с требованием выкупа. За отказ платить террористы обещают расправиться с заложницами.

1 Организация запрещена на территории РФ.