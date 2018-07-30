В ОБСЕ озвучили условия своего визита в Крым

Брюссель, 30 июля. Специалисты ОБСЕ озвучили условия, при выполнении которых они намерены посетить российский Крым.

Делегация бюро по демократическим институтам и правам человека международной организации намерена добираться до полуострова через Украину, получив разрешение киевских властей.

На что заместитель председателя правительства Республики Крым, он же – постоянный представитель субъекта РФ при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Москва, безусловно, приветствует приезд иностранных наблюдателей.

Однако, добавил Мурадов, что того, чтобы попасть в российский регион из-за рубежа, надо соблюсти ряд российских законов и, конечно, обговорить детали предстоящего визита с Москвой.

«Без России приехать на полуостров не получится. Некоторые получают украинскую визу и с ее помощью пытаются попасть сюда, тем самым недвусмысленно давая понять, что Крым якобы принадлежит Украине. Крым — территория России», — цитируют постпреда «Известия».

Как напоминает «Газета.ru», в марте 2014 года на полуострове прошел референдум, по итогам которого Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.