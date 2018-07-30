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Сирия: более 42 тонн помощи доставил сирийцам за неделю Центр по примирению
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    Сирия: более 42 тонн помощи доставил сирийцам за неделю Центр по примирению

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    Сирия: более 42 тонн помощи доставил сирийцам за неделю Центр по примирению

    Дамаск, 30 июля. За неделю российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил жителям страны более 42 тонн медикаментов и продовольствия.

    Центр провел за неделю три гуманитарные акции и оказал медицинскую помощь более 400 мирным жителям, сообщает газета «Красная звезда».

    С начала процесса урегулирования в Сирии Центр провел в стране более 1,8 тыс. гуманитарных акций. Общий вес доставленного в Сирийскую Арабскую Республику гуманитарного груза превысил 2 миллиона 855 тонн.

    Напомним, Россия активно помогает жителям Сирии возвращаться к мирной жизни. Ранее стало известно, что с момента начала российской операции в САР в сентябре 2015 года около 1,2 млн сирийских беженцев смогли вернуться в свои дома.

    Автор: Виктор Мальцев
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