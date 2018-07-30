Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на награждении победителей ЧМ

Белград, 30 июля. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что когда во время церемонии награждения победителей ЧМ по футболу пошел проливной дождь, она, будучи под впечатлением от игры, не заметила, что ей не сразу подали зонт.

Колинда Грабар-Китарович ответила на вопрос газеты «Коммерсант» о том, не пожалела ли она об отсутствии зонта на церемонии награждении чемпионата.

«Вовсе нет! Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился», — заявила президент Хорватии.

Грабар-Китарович отметила, что внешний вид и прическа для нее в тот момент не имели значения, так как она «думала только об игроках» и тех, кто смотрел футбол в Хорватии и во всем мире.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля текущего года. В финальном матче встретились сборные Хорватии и Франции. Во время церемонии награждения победителей чемпионата на стадионе «Лужники» в Москве начался проливной дождь. Присутствовавшему на церемонии награждения президенту России Владимиру Путину охрана принесла зонт практически сразу. Службы безопасности президентов Франции и Хорватии Эммануэля Макрона и Колинды Грабар-Китарович поднесли зонты позже.