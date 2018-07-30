Сирия: после начала российской операции в САР домой вернулись около 1,2 млн сирийских беженцев

Дамаск, 30 июля. С начала российской операции в Сирии в сентябре 2015 года в свои дома в стране вернулись около 1,2 млн беженцев.

С сентября 2015 года из лагерей для беженцев в свои дома вернулись 1,186 миллиона сирийцев. Такие данные приводит газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда». С сентября 2015 года по запросу правительства Сирийской Арабской Республики (САР) Россия проводила в стране операцию против террористов.

Мирные жители продолжают массово возвращаться в освобожденные от террористов районы Сирии. Ранее Газета.ru сообщила, что после освобождения правительственными войсками от боевиков провинции Хомс, в нее уже вернулись 1,3 тысячи семей. В настоящее время местные власти при поддержке России налаживают инфраструктуру в провинции, создавая условия для мирной жизни беженцев на родине.