Меню
Весь мир
Сирия: после начала российской операции в САР домой вернулись около 1,2 млн сирийских беженцев
Происшествия
Приморец протаранил табло с ценами на бензин
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: после начала российской операции в САР домой вернулись около 1,2 млн сирийских беженцев

    104

    Сирия: после начала российской операции в САР домой вернулись около 1,2 млн сирийских беженцев

    Дамаск, 30 июля. С начала российской операции в Сирии в сентябре 2015 года в свои дома в стране вернулись около 1,2 млн беженцев.

    С сентября 2015 года из лагерей для беженцев в свои дома вернулись 1,186 миллиона сирийцев. Такие данные приводит газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда». С сентября 2015 года по запросу правительства Сирийской Арабской Республики (САР) Россия проводила в стране операцию против террористов.

    Мирные жители продолжают массово возвращаться в освобожденные от террористов районы Сирии. Ранее Газета.ru сообщила, что после освобождения правительственными войсками от боевиков провинции Хомс, в нее уже вернулись 1,3 тысячи семей. В настоящее время местные власти при поддержке России налаживают инфраструктуру в провинции, создавая условия для мирной жизни беженцев на родине.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.