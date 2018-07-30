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Весь мир
Десятая встреча по Сирии в «астанинском» формате начинается в Сочи
Весь мир
Десятая встреча по Сирии в «астанинском» формате начинается в Сочи
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    Десятая встреча по Сирии в «астанинском» формате начинается в Сочи

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    Десятая встреча по Сирии в «астанинском» формате начинается в Сочи

    Сочи, 30 июля. В Сочи в понедельник начинается 10-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в «астанинском» формате.

    Переговоры начнутся 30 июля и продлятся два дня. Во встрече будут участвовать представители стран-гарантов перемирия в Сирии — Россия, Турция и Иран. Кроме того, форум посетит спецпосланник генсека по Сирии Стаффан де Мистура в сопровождении команды экспертов. Также МИД России пригласил в Сочи верховного комиссара ООН по делам беженцев Зейда аль-Хуссейна.

    Делегация от правительства Сирийской Арабской Республики (САР) будет на переговорах в привычном составе. Оппозицию представит делегация во главе с Ахмадом Тома, который возглавлял ее на восьмом и девятом раундах переговоров в «астанинском» формате.

    Напомним, Россия активно содействует процессу политического урегулирования в Сирии. В начале текущего года в Сочи прошел масштабный Конгресс национального диалога, в котором участвовали представители разных социальных групп и политических объединений страны. Его итогом стало решение о создании в Сирии конституционной комиссии.

    На текущей встрече сирийская оппозиция намерена обсудить вопросы о гуманитарной обстановке и заключенных в провинции Идлиб.

    Автор: Виктор Мальцев
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