Десятая встреча по Сирии в «астанинском» формате начинается в Сочи

Сочи, 30 июля. В Сочи в понедельник начинается 10-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в «астанинском» формате.

Переговоры начнутся 30 июля и продлятся два дня. Во встрече будут участвовать представители стран-гарантов перемирия в Сирии — Россия, Турция и Иран. Кроме того, форум посетит спецпосланник генсека по Сирии Стаффан де Мистура в сопровождении команды экспертов. Также МИД России пригласил в Сочи верховного комиссара ООН по делам беженцев Зейда аль-Хуссейна.

Делегация от правительства Сирийской Арабской Республики (САР) будет на переговорах в привычном составе. Оппозицию представит делегация во главе с Ахмадом Тома, который возглавлял ее на восьмом и девятом раундах переговоров в «астанинском» формате.

Напомним, Россия активно содействует процессу политического урегулирования в Сирии. В начале текущего года в Сочи прошел масштабный Конгресс национального диалога, в котором участвовали представители разных социальных групп и политических объединений страны. Его итогом стало решение о создании в Сирии конституционной комиссии.

На текущей встрече сирийская оппозиция намерена обсудить вопросы о гуманитарной обстановке и заключенных в провинции Идлиб.