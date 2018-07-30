У меня не было желания пиариться на ребенке: Рябцева рассказала о рождении дочери

Москва, 30 июля. Журналист и участница пятого сезона шоу «Холостяк» Леся Рябцева рассказала о рождении ребенка и намерении сменить фамилию.

В интервью газете «Комсомольская правда» журналистка рассказала, как прошли роды. По словам Рябцевой, все прошло «замечательно» но первые три дня после рождения у дочки, которую назвали Дайей, была температура. Журналистка отметила, что не собиралась пиариться на ребенке.

«У меня не было желания пиариться на ребенке. Это сильно, конечно, ослабило хватку. Мне не нужно устраивать показ ребенка: я далеко от семьи и знакомых», — рассказала Рябцева.

Журналистка отметила, что «эмоционально, и психологически» чувствует себя идеально.

Также Рябцева рассказала, что собирается сменить фамилию, но уточнила зачем. По ее словам, муж Тимофей Васильев уже имеет новую фамилию.