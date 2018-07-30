«Сначала погладь костюм»: россияне ответили Климкину на слова о «слабой» России

Москва, 30 июля. Россияне ответили главе МИД Украины Павлу Климкину на его заявление о «слабой России», которое дипломат сделал в связи с одобрением закона о праздновании 19 апреля Дня принятия Крыма в состав Российской империи.

Пользователи Сети отметили, что неряшливый вид дипломата затрудняет серьезное восприятие его слов.

«Сначала погладь костюм», — советует Климкину Александр Макеев.

Эта чушка пускай сначала костю погладит и вид цивилизованный приобретет ,достойный дипломата ,а потом тявкает на Россию.! — Александр Макеев (@KoenigAleks) July 29, 2018

Участник обсуждения под ником «Русский мэн» отмечает, что и прическа дипломата не на высоте.

Он бы о причёске своей беспокоился, чучело огородное. — Русский Мэн (@MaksiGun) July 29, 2018

Александр Егоров настоятельно рекомендует главе МИД Украины хранить молчание.

Лучше бы Климент промолчал , был бы шанс сойти за умного.Хотя он уже наговорил на долгие годы вперёд. — Александр Егоров (@E835XC) July 29, 2018

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал Россию «слабой» Об этом писала Газета.ru.