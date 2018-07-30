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«Сначала погладь костюм»: россияне ответили Климкину на слова о «слабой» России
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    «Сначала погладь костюм»: россияне ответили Климкину на слова о «слабой» России

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    «Сначала погладь костюм»: россияне ответили Климкину на слова о «слабой» России

    Москва, 30 июля. Россияне ответили главе МИД Украины Павлу Климкину на его заявление о «слабой России», которое дипломат сделал в связи с одобрением закона о праздновании 19 апреля Дня принятия Крыма в состав Российской империи.

    Пользователи Сети отметили, что неряшливый вид дипломата затрудняет серьезное восприятие его слов.

    «Сначала погладь костюм», — советует Климкину Александр Макеев.

    Участник обсуждения под ником «Русский мэн» отмечает, что и прическа дипломата не на высоте.

    Александр Егоров настоятельно рекомендует главе МИД Украины хранить молчание.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал Россию «слабой» Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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