Появилось видео праздничного салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. Видеозапись праздничного салюта в честь Дня Военно-Морского флота в Петербурге появилась в сети Интернет.

В Северной столице состоялся главный парад по случаю Дня ВМФ России. Его возглавил президент РФ Владимир Путин. Торжества начались в 9.30, а уже в 11.00 россияне получили возможность наблюдать за праздником в режиме видеотрансляции.

В ходе парада по Неве прошли как исторические, так и новейшие корабли ВМФ России. По традиции состоялось и авиашоу.

Кроме того, в 14.00 на Дворцовой площади начался праздничный концерт, продлившийся до вечера. Выступал Александр Розенбаум, Евгений Дятлов и другие известные исполнители. В завершении петербуржцев порадовал красочный салют.

Об участии президента России Владимира Путина в праздновании Дня ВМФ в Петербурге ранее сообщала RT.