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Украинские спортсмены смеялись и не помогли россиянке, едва не утонувшей на сплаве в Литве
Россия
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    Украинские спортсмены смеялись и не помогли россиянке, едва не утонувшей на сплаве в Литве

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    Украинские спортсмены смеялись и не помогли россиянке, едва не утонувшей на сплаве в Литве

    Вильнюс, 30 июля. Группа украинских спортсменов не стала помогать россиянке, едва не утонувшей на сплаве в Литве. Молодые люди только смеялись над утопающей. Об ужасном случае рассказала заместитель главного редактора в МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева на своей странице в Facebook.

    В эпицентре происшествия оказалась ее близкая подруга, которую Лосева характеризует как «взрослую, очень разумную и взвешенную в оценках женщину». Лодка россиянки перевернулась во время сплава по реке в Литве. При этом инструктора рядом не оказалось.

    Женщина кричала о помощи, но украинские туристы не стали ее спасать. По словам журналистки, вместо этого они «ржали». В итоге россиянка спаслась. Украинцы, поймавшие лодку женщины, потребовали от владелицы вознаграждение за ее возврат.

    Лосева подчеркнула, что «обобщать» эту ситуацию нельзя. Тем не менее, на лицо вопиющий инцидент. Из-за национальной ненависти украинцы отказались спасать россиянку от смерти, посмеявшись над ее участью.

    «Это не розжиг, это констатация катастрофы», — заключила Лосева.

    Ранее украинская писательница рассказала, как штрафовала вожатых за русский язык. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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