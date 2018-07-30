Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл на переговоры в Сочи

Сочи, 30 июля. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура прибыл в Сочи для переговоров по урегулированию в САР в «астанинском» формате. Сопровождать посланника Всемирной организации в Сочи будут его заместитель Рамзи ар-Рамзи​​​, а также группа специалистов.

В переговорах также примут участие представители официального Дамаска, сирийской оппозиции и делегаты от стран-гарантов урегулирования в Сирии: России, Ирана и Турции. Во главе российской делегации в Сочи Александр Лаврентьев. Он уже прибыл на переговоры.

Накануне Газета.ru сообщала, что сирийскую оппозицию в Сочи возглавит Ахмад Тома. По его словам, численность представителей оппозиции на очередном раунде в «астанинском» формате не превысит десять человек. Тома добавил, что именно он будет отвечать за контакты умеренной оппозиции с прессой..