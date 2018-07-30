Меню
Политика
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл на переговоры в Сочи
Россия
Появилось видео праздничного салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл на переговоры в Сочи

    54

    Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл на переговоры в Сочи

    Сочи, 30 июля. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура прибыл в Сочи для переговоров по урегулированию в САР в «астанинском» формате. Сопровождать посланника Всемирной организации в Сочи будут его заместитель Рамзи ар-Рамзи​​​, а также группа специалистов.

    В переговорах также примут участие представители официального Дамаска, сирийской оппозиции и делегаты от стран-гарантов урегулирования в Сирии: России, Ирана и Турции. Во главе российской делегации в Сочи Александр Лаврентьев. Он уже прибыл на переговоры.

    Накануне Газета.ru сообщала, что сирийскую оппозицию в Сочи возглавит Ахмад Тома. По его словам, численность представителей оппозиции на очередном раунде в «астанинском» формате не превысит десять человек. Тома добавил, что именно он будет отвечать за контакты умеренной оппозиции с прессой.. 

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.