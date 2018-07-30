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Каир содействует переговорам умеренной сирийской оппозиции с властью — ас-Сиси
Россия
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    Каир содействует переговорам умеренной сирийской оппозиции с властью — ас-Сиси

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    Каир содействует переговорам умеренной сирийской оппозиции с властью — ас-Сиси

    Каир, 30 июля. Каир содействует переговорам умеренной сирийской оппозиции с официальным Дамаском. Такое заявление сделал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Он отметил, что стремится помочь в создании условий для полноценного диалога умеренной оппозиции с властями Сирийской Арабской Республики. По словам ас-Сиси, эту задачу нельзя назвать простой. В то же время, миссия Каира в Сирии носит исключительно позитивный характер, — полагает президент Египта.

    «В Сирии мы пытаемся создать условия посредством содействия умеренной оппозиции для того, чтобы она нашла форму взаимопонимания с сирийским режимом​​​. Это непростое дело, но это почетная и позитивная роль», — сказал ас-Сиси.

    Глава Египта подчеркнул, что считает неприемлемым существование незаконных вооруженных формирований в стране. По его мнению, их действия подрывают сирийскую государственность.

    Накануне RT сообщала, что за сутки Россия зафиксировала 11 случаев нарушения режима перемирия в Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
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