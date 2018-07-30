Каир, 30 июля. Каир содействует переговорам умеренной сирийской оппозиции с официальным Дамаском. Такое заявление сделал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Он отметил, что стремится помочь в создании условий для полноценного диалога умеренной оппозиции с властями Сирийской Арабской Республики. По словам ас-Сиси, эту задачу нельзя назвать простой. В то же время, миссия Каира в Сирии носит исключительно позитивный характер, — полагает президент Египта.

«В Сирии мы пытаемся создать условия посредством содействия умеренной оппозиции для того, чтобы она нашла форму взаимопонимания с сирийским режимом​​​. Это непростое дело, но это почетная и позитивная роль», — сказал ас-Сиси.

Глава Египта подчеркнул, что считает неприемлемым существование незаконных вооруженных формирований в стране. По его мнению, их действия подрывают сирийскую государственность.

Накануне RT сообщала, что за сутки Россия зафиксировала 11 случаев нарушения режима перемирия в Сирии.