Обвиняемый в мошенничестве адвокат Третьяков не вышел из самолета в Москве

Москва, 30 июля. Обвиняемый в мошенничестве в НПО имени Лавочкина адвокат Игорь Третьяков не вышел вместе с другими пассажирами из самолета, следовавшего из Иркутска в Москву.

Юрист должен был прибыть из Иркутска в аэропорт Шереметьево. Но среди вышедших пассажиров воздушного судна его не оказалось.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что Третьяков скрывается от следствия. Сам адвокат отрицал эту информацию. Он рассказал, что находится находится на отдыхе на озере Байкал. Третьяков добавил, что планирует принять участие в соревнованиях по аквабайку. 29 июля он планировал вернуться в российскую столицу, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что адвокат компании «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков обвиняется в неправомерном получении денежных средств от Роскосмоса. Следствие полагает, что договоры об оказании юридических услуг были фиктивными.