Страны-гаранты примут пункт о возвращении сирийских беженцев по итогам переговоров в Сочи

Сочи, 29 июля. По итогам переговоров в Сочи при участии России, Ирана и Турции, выступающих гарантами урегулирования в Сирии, будет принят пункт о возвращении сирийских беженцев. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, близкого к переговорам, Москва, Анкара и Тегеран проявили единство в вопросе о значении скорейшего возвращения беженцев в свои дома для налаживания мирной жизни в Сирии.

«Важность содействия возвращению сирийских беженцев в места постоянного проживания найдет отражение в итоговом заявлении», — цитирует собеседника ТАСС.

Агентство уточняет, что российские делегаты Александр Лаврентьев и Сергей Вершинин уже прибыли на переговоры в Сочи.

Накануне RT сообщала, что за время проведения операции в Сирийскую Арабскую Республику из-за границы вернулись более 232 тысяч мирных жителей.