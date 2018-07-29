Меню
Новости Сирии
Страны-гаранты примут пункт о возвращении сирийских беженцев по итогам переговоров в Сочи
Общество
Обвиняемый в мошенничестве адвокат Третьяков не вышел из самолета в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Страны-гаранты примут пункт о возвращении сирийских беженцев по итогам переговоров в Сочи

    39

    Страны-гаранты примут пункт о возвращении сирийских беженцев по итогам переговоров в Сочи

    Сочи, 29 июля. По итогам переговоров в Сочи при участии России, Ирана и Турции, выступающих гарантами урегулирования в Сирии, будет принят пункт о возвращении сирийских беженцев. Об этом сообщает ТАСС.

    По информации источника, близкого к переговорам, Москва, Анкара и Тегеран проявили единство в вопросе о значении скорейшего возвращения беженцев в свои дома для налаживания мирной жизни в Сирии.

    «Важность содействия возвращению сирийских беженцев в места постоянного проживания найдет отражение в итоговом заявлении», — цитирует собеседника ТАСС.

    Агентство уточняет, что российские делегаты Александр Лаврентьев и Сергей Вершинин уже прибыли на переговоры в Сочи.

    Накануне RT сообщала, что за время проведения операции в Сирийскую Арабскую Республику из-за границы вернулись более 232 тысяч мирных жителей.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.