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Сербия надеется завершить модернизацию своих МиГ-29 к визиту Путина — Вучич
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    Сербия надеется завершить модернизацию своих МиГ-29 к визиту Путина — Вучич

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    Сербия надеется завершить модернизацию своих МиГ-29 к визиту Путина — Вучич

    Белград, 29 июля. Военное командование Сербии надеется завершить модернизацию истребителей МиГ-29, которые были переданы Россией на безвозмездной основе, к визиту президента РФ Владимира Путина в ноябре 2018 года. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич.

    Он уточнил, что в Белграде надеются завершить все работы к концу октября или началу ноября нынешнего года.

    «Мы сможем это увидеть впервые спустя много лет. Думаю, у нас никогда не было сербских МиГ-29 поколения 4+ в таком числе в небе над страной», — сказал глава Сербии в беседе с журналистами.

    Он добавил, что Белград может дополнительно  закупить четыре боевых вертолета Ми-35 и три транспортных Ми-17.

    Накануне RT сообщала, что Вучич ожидает визит Путина в ноябре 2018 года.

    Кроме того, на приезд российского президента в ближайшее время надеется хорватский лидер.

    Автор: Сергей Свазовский
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