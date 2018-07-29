Белград, 29 июля. Военное командование Сербии надеется завершить модернизацию истребителей МиГ-29, которые были переданы Россией на безвозмездной основе, к визиту президента РФ Владимира Путина в ноябре 2018 года. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич.

Он уточнил, что в Белграде надеются завершить все работы к концу октября или началу ноября нынешнего года.

«Мы сможем это увидеть впервые спустя много лет. Думаю, у нас никогда не было сербских МиГ-29 поколения 4+ в таком числе в небе над страной», — сказал глава Сербии в беседе с журналистами.

Он добавил, что Белград может дополнительно закупить четыре боевых вертолета Ми-35 и три транспортных Ми-17.

Накануне RT сообщала, что Вучич ожидает визит Путина в ноябре 2018 года.

Кроме того, на приезд российского президента в ближайшее время надеется хорватский лидер.