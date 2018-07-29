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Президент Хорватии Грабар-Китарович заявила, что пригласила Путина в Загреб
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    Президент Хорватии Грабар-Китарович заявила, что пригласила Путина в Загреб

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    Президент Хорватии Грабар-Китарович заявила, что пригласила Путина в Загреб

    Загреб, 29 июля. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что пригласила в Загреб своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

    Хорватский лидер уточнила, что обсуждала этот вопрос с президентом России в Сочи. А в ходе мундиаля в России Грабар-Китарович снова подняла вопрос о визите Путина в Хорватию. Она подчеркнула, что у Загреба и Москвы накопилось немало вопросов для обсуждения.

    «Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве. Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него», — цитирует РИА Новости.

    Ранее президент Хорватии поделилась своими впечатлениями от финального матча чемпионата мира в России. Она призналась, что не замечала дождь, пока он не закончился. Грабар-Китарович призналась, что дружественная атмосфера мундиаля сильно воодушевила ее, передает RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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