Сирия: лидер оппозиции САР ждет обсуждения конституционного комитета на переговорах в Астане

Дамаск, 29 июля. Глава делегации сирийской оппозиции в Астане Ахмад Тома ждет от переговоров в столице Казахстана обсуждения конституционного комитета.

Он отметил, что работа такого комитета станет одной из ключевых тем предстоящей дискуссии. Кроме того, на повестке дня ситуация в провинции Идлиб, а также проблема заключенных.

По словам Тома, в ходе десятого раунда переговоров в Астане планируется обсудить и вопросы, связанные с возвращением беженцев.

«Это новая тема… Послушаем, что скажет российская сторона», — отметил оппозиционер.

Он заверил, что оппозиция нацелена на решение проблемы незаконных вооруженных формирований и скорейший переход к перемирию.

«Мы хотим найти решение проблемы радикальных группировок и перехода от зон деэскалации к перемирию», — цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что за сутки Россия зафиксировала 11 случаев нарушений режима прекращения огня в Сирии. Об этом писала RT.