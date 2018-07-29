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Сирия: лидер оппозиции САР ждет обсуждения конституционного комитета на переговорах в Астане
Общество
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    Сирия: лидер оппозиции САР ждет обсуждения конституционного комитета на переговорах в Астане

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    Сирия: лидер оппозиции САР ждет обсуждения конституционного комитета на переговорах в Астане

    Дамаск, 29 июля. Глава делегации сирийской оппозиции в Астане Ахмад Тома ждет от переговоров в столице Казахстана обсуждения конституционного комитета. 

    Он отметил, что работа такого комитета станет одной из ключевых тем предстоящей дискуссии. Кроме того, на повестке дня ситуация в провинции Идлиб, а также проблема заключенных. 

    По словам Тома, в ходе десятого раунда переговоров в Астане планируется обсудить и вопросы, связанные с возвращением беженцев.

    «Это новая тема… Послушаем, что скажет российская сторона», — отметил оппозиционер.

    Он заверил, что оппозиция нацелена на решение проблемы незаконных вооруженных формирований и скорейший переход к перемирию.

    «Мы хотим найти решение проблемы радикальных группировок и перехода от зон деэскалации к перемирию», — цитирует РИА Новости.

    Ранее стало известно, что за сутки Россия зафиксировала 11 случаев нарушений режима прекращения огня в Сирии. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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