Меню
Новости Сирии
Сирия: боевики сдали три танка, гаубицы и зенитные установки на юго-западе страны
Общество
Обвиняемый в мошенничестве адвокат Третьяков не вышел из самолета в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: боевики сдали три танка, гаубицы и зенитные установки на юго-западе страны

      /  Обновлено: 
    329

    Сирия: боевики сдали три танка, гаубицы и зенитные установки на юго-западе страны

    Дамаск, 29 июля. Незаконные вооруженные формирования сдали сирийским правительственным войскам три танка, две гаубицы и пять зенитных установок на юго-западе Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    Отмечается, что представители ЦПВС провели успешные переговоры со старейшинами района, а также с лидерами вооруженных группировок боевиков. В ходе переговоров незаконные вооруженные формирования приняли решение сложить оружие.

    «В Юго-западной зоне деэскалации при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон за сутки сдано три танка, две гаубицы, пять зенитных установок, один крупнокалиберный пулемет и три пикапа, а также большое количество боеприпасов различных типов и калибров», — уточнили в ЦПВС.

    Между тем, несмотря установленный режим перемирия, на протяжении суток боевики открывали огонь в нескольких поселениях провинций Алеппо и Латакия. За сутки Россия зафиксировала 11 случаев нарушений режима прекращения огня, пишет RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.