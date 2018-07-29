Сирия: боевики сдали три танка, гаубицы и зенитные установки на юго-западе страны

Дамаск, 29 июля. Незаконные вооруженные формирования сдали сирийским правительственным войскам три танка, две гаубицы и пять зенитных установок на юго-западе Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что представители ЦПВС провели успешные переговоры со старейшинами района, а также с лидерами вооруженных группировок боевиков. В ходе переговоров незаконные вооруженные формирования приняли решение сложить оружие.

«В Юго-западной зоне деэскалации при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон за сутки сдано три танка, две гаубицы, пять зенитных установок, один крупнокалиберный пулемет и три пикапа, а также большое количество боеприпасов различных типов и калибров», — уточнили в ЦПВС.

Между тем, несмотря установленный режим перемирия, на протяжении суток боевики открывали огонь в нескольких поселениях провинций Алеппо и Латакия. За сутки Россия зафиксировала 11 случаев нарушений режима прекращения огня, пишет RT.