Москва, 29 июля. Украинский президент Петр Порошенко назвал решение о крещении Руси «европейским выбором» князя Владимира. В Госдуме напомнили о роли российского народа, показавшего дорогу в Европу.

«Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — заявил Порошенко, выступая с речью на праздновании 1030-летия Крещения Руси.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил украинскому президенту, что христианство стало господствующей религией благодаря авторитету князя Владимира, а не любви русского народа к Европе.

Бальбек отметил, что Киев пытается во всей истории Руси найти «европейский выбор» и забывает о значении в ней российского народа.