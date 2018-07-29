«Дорогу в Европу показали русские вожди»: в РФ ответили Порошенко на слова о «европейском выборе» Руси
Москва, 29 июля. Украинский президент Петр Порошенко назвал решение о крещении Руси «европейским выбором» князя Владимира. В Госдуме напомнили о роли российского народа, показавшего дорогу в Европу.
«Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — заявил Порошенко, выступая с речью на праздновании 1030-летия Крещения Руси.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил украинскому президенту, что христианство стало господствующей религией благодаря авторитету князя Владимира, а не любви русского народа к Европе.
Бальбек отметил, что Киев пытается во всей истории Руси найти «европейский выбор» и забывает о значении в ней российского народа.
«И сколько бы ни кричал украинский президент про европейских предков, ему придется, даже пусть и втайне от других, смириться с тем, что дорогу в Европу ему показали русские вожди», — добавил парламентарий.