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«Дорогу в Европу показали русские вожди»: в РФ ответили Порошенко на слова о «европейском выборе» Руси
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    «Дорогу в Европу показали русские вожди»: в РФ ответили Порошенко на слова о «европейском выборе» Руси

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    «Дорогу в Европу показали русские вожди»: в РФ ответили Порошенко на слова о «европейском выборе» Руси

    Москва, 29 июля. Украинский президент Петр Порошенко назвал решение о крещении Руси «европейским выбором» князя Владимира. В Госдуме напомнили о роли российского народа, показавшего дорогу в Европу.

    «Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — заявил Порошенко, выступая с речью на праздновании 1030-летия Крещения Руси.

    Депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил украинскому президенту, что христианство стало господствующей религией благодаря авторитету князя Владимира, а не любви русского народа к Европе.

    Бальбек отметил, что Киев пытается во всей истории Руси найти «европейский выбор» и забывает о значении в ней российского народа.

    «И сколько бы ни кричал украинский президент про европейских предков, ему придется, даже пусть и втайне от других, смириться с тем, что дорогу в Европу ему показали русские вожди», — добавил парламентарий.

    Автор: Катерина Михайлиди
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