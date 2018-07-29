Назван лидер делегации оппозиции в Сирии на переговорах в Сочи

Дамаск, 29 июля. Делегация оппозиции в Сирии приедет на переговоры в Сочи в астанинском формате в составе 10 человек. Ее возглавит Ахмад Тома, который уже был лидером группы членов оппозиции на предыдущих переговорах. Об этом рассказал официальный представитель делегации Айман аль-Асими.

«Делегация не более 10 человек. Глава делегации — Ахмад Тома. Я глава комитета по общению со СМИ», — сообщил аль-Асими.

Он добавил, что делегация намерена затронуть вопросы о заключенных и гуманитарной обстановке в провинции Идлиб. Представитель оппозиции заявил, что рассчитывает на роль России и Турции в решении данных вопросов, передает РИА Новости.

Напомним, делегация России уже прибыла в Сочи для участия в переговорах. Известно, что в ходе встречи планируется обсудить вопросы, касающиеся беженцев и удерживаемых лиц.