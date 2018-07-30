Сирия, 30 июля. На юго-западе Даръа был задержан 10-летний смертник ИГ1. Парад, посвященный Дню ВМФ России, состоялся в порту Тартуса. Подразделения САА передислоцируются на северо-запад Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС САР проводили боевые вылеты на юго-западе САР.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали смертника ИГ 10 лет у города Аш-Шаджара в Даръа; пережили взрыв в хранилище боеприпасов на севере Даръа; провели воздушные атаки в Эс-Сувейде; перебрасывают дополнительные подразделения в Латакию.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обнаружила склады с оружием курдов на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: озвучило новые условия для освобождения похищенных в Эс-Сувейде женщин.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по населенному пункту Бридидж в северной части Хамы, погиб ребенок; оказалась под огнем САА в южной части Идлиба и на севере Хамы.

«Джебхат Тахрир Сурия»: понесла потери в результате нападения неизвестных на юге Идлиба; заявила о задержании проасадовских бойцов на западе Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: проводила аресты боевиков, эвакуированных из Восточной Гуты Дамаска в Алеппо.

Курды: взяли на себя ответственность за убийство 11 исламистов ССА в кантоне Африн 26-27 июля.

Провинция Латакия

Накануне вновь поступали сообщения о прибытии правительственных подразделений в Латакию. Как передавал информационный портал Al Masdar News, в район Туркоманских гор были переброшены отряды 4-й бронетанковой дивизии и Республиканской гвардии, а также проасадовские Национальные силы обороны****** (NDF). Как сообщалось ранее, Сирийская арабская армия (САА) готовится к крупномасштабной военной операции на северо-западе САР, поскольку участившиеся атаки исламистов вооруженной оппозиции угрожают безопасности мирного населения. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон предприняли попытку мирного урегулирования конфликта, обратившись к боевикам с призывом к добровольной сдаче позиций, однако ответа не последовало.

Провинция Тартус

В минувшие сутки в Тартусе состоялся военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота Российской Федерации. Кадры торжественного события были опубликованы на странице военного источника в сети Twitter (michaelh992). По данным Минобороны РФ, в параде были задействованы судно специального назначения «Кильдин», подводная лодка «Колпино», морской тральщик «Турбинист», малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Град Свияжск», вооруженные комплексами высокоточного ракетного оружия «Калибр-НК», а также килекторное судно «КИЛ-158». Кроме того, над акваторией Тартуса пролетели самолеты российских ВКС, а отличившиеся моряки получили ведомственные награды на сторожевом корабле «Сметливый».

Провинция Алеппо

Курдские радикалы сообщили об уничтожении как минимум 11 боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) на северо-востоке провинции. Как передавал Twitter-канал (DefenseUnits), подконтрольный Отрядам народной самообороны (YPG), вылазки курдов произошли 26-27 июля. В свою очередь боевики ССА заявили об обнаружении заброшенных складов YPG с вооружением и боеприпасами.

Стало известно, что исламисты формирования «Джейш Аль-Ислам» арестовали многих боевиков, прибывших из района Восточной Гуты в апреле. Как передавал Facebook-канал (dimashq.now), задержанным вменяется в вину сотрудничество с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Более подробные сведения не оглашались.

Тем временем оппозиционные СМИ заявили о поимке нескольких разведчиков проправительственных сил на западе региона. По сведениям интернет-портала Halab Today TV, боевики объединения «Джебхат Тахрир Сурия» взяли их в плен на границе с Идлибом. Никаких данных, подтверждающих эту информацию, до сих пор не поступало.

Провинция Даръа

На протяжении суток не прекращались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством». Военный источник в сети Twitter (WaelAlRussi) передавал, что артиллерийские дивизионы САА обстреливали позиции джихадистов на подступах к населенным пунктам Байт-Арра и Абидин, в то время как саперы выполняли работы по разминированию уже освобожденных территорий. Во второй половине дня террористы попытались атаковать САА, задействовав 10-летнего смертника, однако, по информации Twitter-канала (WithinSyriaBlog), мальчика удалось задержать прежде, чем он успел активировать на себе взрывное устройство у города Аш-Шаджара. Позднее САА также удалось нейтрализовать одного из полевых командиров ИГ.

В городе Инхиль, перешедшем под контроль правительственных войск в середине июля, был убит один из бывших радикалов вооруженной оппозиции, которому удалось урегулировать свой правовой статус с сирийским правительством. Неизвестные застрелили мужчину на окраине населенного пункта, передавал Telegram-канал (nors2017).

Прогремел взрыв в одном из хранилищ с боеприпасами сил САР в городе Джибаб. Об этом сообщал на своей странице в Twitter военный источник (Omar_Hariri_Dr). По неподтвержденным данным, к взрыву привело возгорание.

Провинция Идлиб

В городе Идлиб вновь была предпринята попытка организации теракта. Так, в одном из центральных районов было обнаружено СВУ, предположительно, заложенное террористами «Исламского государства», которые действуют в составе так называемых спящих ячеек. Кроме того, позднее атаке неизвестных у Маарет Ан-Нумана подверглись боевики незаконного вооруженного формирования «Джебхат Тахрир Сурия». Нападавшие обстреляли транспортное средство исламистов, в результате чего трое из них были убиты. После этого радикалы «Тахрир Аш-Шам» и «Тахрир Сурии» заявили о начале обысков в регионе, проводимых с целью обнаружения агентов сил САР, якобы причастных к нападениям, передавал в сети Twitter военный источник (VivaRevolt).

Между тем правительственные подразделения открыли огонь по фортификационным сооружениям исламистов на юге региона. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, точечным ударам Сирийской арабской армии (САА) подверглись позиции радикалов на окраине города Хан Шейхун, а также в районе магистрали Аль-Тах — Ат-Тамана.

Провинция Хама

В первой половине дня джихадисты «Ан-Нусры» при поддержке отрядов «Джейш Аль-Иззы» вновь инициировали обстрелы в северной части провинции Хама. Как передавал Twitter-канал (SyriawatanNews), боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» ударили по жилым кварталам населенного пункта Бридидж, расположенного на подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) территориях. В результате обстрела погиб ребенок. Также сообщалось, что исламисты предприняли попытку атаки позиций проасадовских ополченцев-шиитов на КПП «Аз-Залакият». Все это подвигло правительственные войска открыть ответный огонь по военным объектам джихадистов в окрестностях городов Аль-Латамина, Аль-Алави и Маркаба.

Провинция Эс-Сувейда

Агентство новостей Damascus Now передавало, что авиация САР накануне интенсифицировала удары по зонам дислокации подпольных групп «Исламского государства», скрывающихся на территории Эс-Сувейды. Точечные авиаудары ВВС Сирии пришлись по укреплениям джихадистов недалеко от города Аль-Кара. Тем не менее информации о потерях со стороны боевиков все еще не поступало.

Во второй половине дня стало известно о новых требованиях террористов, исполнение которых необходимо для освобождения 14 женщин, похищенных ранее. Подконтрольные группировке интернет-порталы опубликовали видеозапись, на которой одна из пленниц озвучила условия радикалов ИГ. Террористы потребовали у сил САР прекратить развивать наступление против «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа и освободить всех заключенных джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)