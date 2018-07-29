Сирия, 29 июля. В зачищенных от ИГИЛ1 районах провинции Даръа было обнаружено продовольствие и оружие производства США и Израиля. Жители Латакии устроили демонстрации в поддержку САА. Полевой командир ИГИЛ был уничтожен во время столкновений в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили полевого командира «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа; обнаружили израильское продовольствие и американские оружие в освобожденных от ИГ1 районах Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам сил САР вблизи населенных пунктов Зайзун и Сахль-Габ в южной части Идлиба; продолжает передавать САА оружие и технику в провинции Эль-Кунейтра.

ВС Ирака: понесли потери в результате взрыва бомбы в городе Хит на северо-востоке иракской провинции Аль-Анбар.

Провинция Латакия

Информационное агентство Damascus Now сообщает о том, что жители Латакии вышли на улицы города, чтобы выразить свою поддержку правительственным войскам, ведущим широкомасштабное наступление в юго-западной части Сирийской Арабской Республики (САР). На фотографиях, опубликованных интернет-порталом, запечатлены мирные жители, держащие в руках сирийские флаги и плакаты с портретом президента Башара Асада. Напомним, вскоре после завершения операции в Даръа, силы САР приступят к зачистке территорий на границе между Латакией и Идлибом. Ранее поступала информация о том, что в регион уже были передислоцированы дополнительные части САА и союзных ей проасадовских ополченческих отрядов.Twitter-канал (SyriaWar2), передает, что на севере региона отмечаются периодические перестрелки.

Провинция Даръа

Правительственные подразделения продолжают развивать наступление на позиции террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции. Как передает в сети Telegram военный источник (todayinsyria), в ходе последних вооруженных столкновений военнослужащим армии САР удалось уничтожить так называемого эмира «Исламского государства»1 по прозвищу Абу Валид Аль-Масри. Отмечается, что боевик долгое время осуществлял командование отрядами ИГ в районе населенного пункта Аш-Шаджара.

Тем временем на недавно зачищенных от ИГИЛ территориях были обнаружены продукты питания из Израиля, американские ПТУР, а также шлем, принадлежащий членам псевдогумантарной организации «Белые каски», передает тот же источник. Таким образом, Сирийская арабская армия (САА) в очередной обнаружила доказательства связи западных держав с террористической организацией.

Местные жители постепенно возвращаются в зачищенные от СВУ и бомб районы провинции. По данным Twitter-канала (SyriawatanNews), беженцы продолжили прибывать в населенные пункты Хейт, Сахм Аль-Джаулян и Джиллин.

Провинция Идлиб

В районе границы между провинциями Идлиб и Хама вновь отмечаются вооруженные стычки между правительственными силами и боевиками незаконных вооруженных формирований. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по укрепрайонам исламистов альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, недалеко от населенных пунктов Зайзун и Сахль-Габ. Подробная информация о нанесенном джихадистам уроне в настоящий момент уточняется. Напомним, столкновения на линии разграничения сил противников были спровоцированы боевиками в первой половине дня.

Провинция Эль-Кунейтра

Исламисты продолжают сдавать свое оружие и военную технику солдатам армии САР. Согласно сведениям новостного портала Al Masdar News, боевики из поселений Барика и Бейр-Аджам передали сирийским войскам две самоходных гаубицы «Гвоздика», бронетранспортер, два военных пикапа, а также большое количество боеприпасов.

Между тем военный источник в сети Facebook (dimashq.now) сообщает о том, что флаги Сирийской Арабской Республики (САР) были подняты над населенными пунктами Аль-Хашания и Касиба, в которые вошли правительственные подразделения. Напомним, радикалы исламистских группировок обязались покинуть территории региона, сдав все свое вооружение САА, в рамках договоренности, которая была достигнута между правительством САР и силами вооруженной оппозиции при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон.

Ирак

В городе Хит в северной части провинции Аль-Анбар прогремел мощный взрыв. Согласно сведениям агентства новостей Iraqi News, в результате детонации бомбы один из саперов инженерных подразделений иракских вооруженных сил был убит, еще по меньшей мере трое получили ранения. Отмечается, что военнослужащие пытались обезвредить взрывное устройство. По предварительным данным, СВУ было установлено террористами «Исламского государства» еще во время оккупации населенного пункта. Место происшествия было оцеплено. Позднее саперы уничтожили еще две бомбы. Напомним, территории провинции перешли под контроль правительственной армии Ирака в конце прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)