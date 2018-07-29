Коммунисты против «навальнистов»: раздоры не позволили оппозиции провести протесты в Иваново

Иваново, 29 июля. Обсуждаемый в Госдуме проект пенсионной реформы стал самым настоящим подарком для представителей оппозиционных партий Ивановской области, как парламентских, так и непарламентских. 9 сентября в регионе предстоят выборы в Законодательное собрание, и с точки зрения оппозиции грех было не воспользоваться такой выигрышной темой, чтобы привлечь голоса избирателей, отняв их у «Единой России».

Беда только в том, что реформа одна, а оппозиционеров много, и каждый хочет погреться у этого очага, отмечает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так, когда ивановские коммунисты объявили о проведении совместной пресс-конференции с представителями других партий и общественных движений против пенсионной реформы, то готовность их поддержать выразили практически все несогласные. Но в последний момент что-то пошло не так.

Собравшиеся немногочисленные журналисты напрасно ждали спикеров в пустом зале — туда никто не явился. Выяснилось, что в последний момент на мероприятие вдруг не явились руководители местной КПРФ и «Справедливой России», а все остальные почему-то так и не решились зайти в зал и выступить перед СМИ без них.

Расположившиеся на улице партийцы ругали на чем свет стоит обманувших их коллег-оппозиционеров, высказывая самые разные предположения о причинах столь неожиданного демарша. Руководитель фракции ЛДПР в Ивановской областной думе Дмитрий Шелякин иначе как «предательством» это не называл, заявив ФАН, что «либерал-демократы отказываются от совместного участия с КПРФ в единой протестной акции и будут подавать заявку на проведение собственного митинга против пенсионной реформы».

Представители других партий и движений были не столь категоричны и согласились простить коммунистам и «эсерам» их вину, придя на сегодняшний митинг в Ивановском парке имени Революции 1905 года, организованный совместно КПРФ и «Справедливой Россией». Координатор Ивановского регионального отделения движения «Левый Фронт» Илья Журавлев даже выступил на митинге с речью, объяснив ФАН, что «пока не время держать обиды».

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ Александр Бойков в разговоре с ФАН свою загадочную неявку на пресс-конференцию объяснил особыми обстоятельствами.

«Была определенная провокация, на которую повелись в том числе и наши представители. У нас в этой ситуации одна проблема — мы не работаем совместно с представителями штаба Навального. Мы, и наша партия в целом, выступаем категорически против этих взаимоотношений», — объявил Бойков.

При этом Александр Бойков уточнил, что представителям штаба Навального все же было дано слово на организованном коммунистами митинге 1 июля, и они вошли в состав оперативной группы. Однако теперь, по словам главного Ивановского коммуниста, «ситуация быстро меняется».

«Получено оперативное сообщение, что штаб Навального собираются прикрывать и ищут нового политика, который бы мог перетащить на себя оппозиционные силы», — рассказал лидер коммунистов.

Александр Бойков оговорился, что точно не может сказать, «правда это или нет, что «проект Навальный» будет закрыт», но в любом случае коммунисты предпочитают от него дистанцироваться. С ЛДПР же по его словам они готовы помириться и в дальнейшем выступать вместе.