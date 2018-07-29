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В Москве оппозиция вновь не добрала участников для митинга против пенсионной реформы. ФАН-ТВ
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    В Москве оппозиция вновь не добрала участников для митинга против пенсионной реформы. ФАН-ТВ

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    Сегодня в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова состоялось уже второе общественное мероприятие. Мэрия столицы согласовала митинг, заявленный Либертарианской партией. Накануне собрать массы пытались активисты от КПРФ.

    Организаторы митинга обозначили несколько основных тем мероприятия: пенсионная реформа, повышение НДС и акцизов на топливо, «пакет Яровой». Инициаторы также заявили, что участие в акции примут порядка 30 тысяч человек, однако на деле получилось в разы меньше.

     «Сейчас получаются разброд и шатание, все кучками, вчера КПРФ, ЛДПР, мне, если честно, не очень понятно, какая партия выступает, и кто собрал», — делится с корреспондентом ФАН-ТВ Наталья Кензикеева, одна из участниц.

    В Москве оппозиция вновь не добрала участников для митинга против пенсионной реформы. ФАН-ТВ

     «Я бы хотел пожелать всем главное: бросать пить, бросать курить и лучше дарить женщинам цветы, с вами был волшебник Иван Кулебякин, который пришёл сюда только для того, чтобы светило солнце, был порядок, и была приятная атмосфера», — так объясняет свое присутствие на мероприятии мужчина.

    В Москве оппозиция вновь не добрала участников для митинга против пенсионной реформы. ФАН-ТВ

    «Если мы не будем выходить, то это точно не вызовет никаких действий, поэтому когда я выхожу, я надеюсь, что рано или поздно вызовет», — такой видит цель мероприятия Василий Филиппов.

    Накануне подобные мероприятия прошли во многих городах страны, однако ожидаемое и фактическое количество участников не совпало нигде. Добавим, в субботу в Москве прошел концерт «Россия в моем сердце», посвященный спортивным победам 2018 года. Несмотря на проливной дождь с грозой, его посетили более 30 тысяч зрителей.

    Автор: Алексей Громов
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