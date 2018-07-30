Сирия, 30 июля. Курды открыли огонь по мирным демонстрантам в городе Ракка. Террористы ИГИЛ1 были вынуждены оставить ряд позиций к западу от Даръа под натиском САА и ВКС РФ. В Африне вспыхнули столкновения между боевиками ССА** и местными жителями, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают вести бомбардировки пунктов управления, складов с вооружением и других объектов ИГ1 к западу от Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели перестрелки с боевиками-исламистами в горах на северо-востоке Латакии.

Курды: заявили о намерении усилить безопасность в районе Манбиджа из-за возможных терактов ССА; открыли огонь по мирным демонстрантам в городе Ракка; получили подкрепление на северо-востоке от Хасаки.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет столкновения с местными жителями в Африне; уничтожила и захватила в плен нескольких радикалов YPG в ходе спецоперации к северо-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): оставило ряд позиций к западу от Даръа под натиском войск САР и ВКС РФ.

Провинция Латакия

Позиции Сирийской арабской армии (САА) и мирные кварталы на окраинах прифронтовых населенных пунктов Северо-восточной Латакии подверглись нескольким обстрелам террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1***. По данным источников информагентства Al Manar News, боевики вели огонь, в том числе из минометов, со стороны Кабаны, Барзы Аль-Фаукани по районам Нахшеббы, Икко и соседних деревень. Согласно предварительным данным, никто из военнослужащих войск САР и местных жителей не пострадал. Между тем сами отряды «Ан-Нусры» и союзных группировок понесли потери в ходе серии ответных ударов САА по военным объектам джихадистов.

Провинция Алеппо

В кантоне Африн не прекращаются акции протеста населения против оккупации района турецкими силами и союзными Анкаре отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Более того, на северо-западе провинции Алеппо также отмечаются вооруженные стычки между жителями и радикалами. По информации Twitter-канала (@24Aleppo), в городе Маабатлы к северо-западу от Африна прошла крупная антитурецкая демонстрация, в которой приняли участие несколько сотен человек. В административном центре района между тем отмечались бои бандгрупп ССА с местными жителями. Сообщается, что есть жертвы среди гражданского населения.

Бригады «Свободной армии» провели очередную спецоперацию по ликвидации одной из «спящих ячеек» курдских Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от города Раджу. Ресурс боевиков в Twitter (@FSAPlatform) передает, что в результате нападения ССА на выявленный на этом направлении командный пункт курдов были уничтожены и захвачены в плен несколько радикалов YPG.

Агентство Kurdistan 24 заявило о намерении главарей Демократических сил Сирии (SDF)**** серьезно усилить безопасность в подконтрольных районах Манбиджа в связи с возросшей вероятностью терактов ССА. Для этого, в частности, как утверждает портал, курды ведут проверки автомобилей почти на всех своих блокпостах в северо-восточной части Алеппо.

Провинция Даръа

Согласно сведениям Terror Monitor, под натиском правительственных сил САР и ВКС РФ боевики «Исламского государства» были вынуждены оставить часть позиций в окрестностях города Нафия в юго-западной части провинции Даръа и уйти вглубь своего анклава на этом направлении. Предполагается, что полевые командиры приказали сосредоточиться на укреплении второй линии обороны. Однако в целом, как отмечают местные активисты, исход столкновений уже предрешен, и некоторые боевики осознают безысходность своих действий. В то же время среди жителей ходят сведения о намерениях джихадистов устроить ряд терактов на юго-западе Сирии, чтобы ослабить натиск САА на границе Даръа и Эль-Кунейтры и сдержать наступление.

Между тем ВКС РФ продолжают бомбардировки ключевых пунктов управления, складов вооружений и других объектов ИГ к западу от Даръа, в том числе в окрестностях города Аш-Шаджара, сообщает Muraselon. Данные об итогах последних вылетов российских самолетов пока уточняются.

Провинция Ракка

В провинции Ракка прошла очередная волна митингов, участники которых вновь призывали курдские вооруженные формирования и войска США немедленно покинуть регион и всю Северо-восточную Сирию. По сведениям новостного ресурса в Twitter (@SyriaWar2), в ходе разгона одной из демонстраций в административном центре провинции радикалы «Демократических сил» опять применили оружие против гражданских лиц. Сообщается о нескольких десятках убитых и раненых мирных жителях. На фоне этого вспыхнули столкновения между SDF и бойцами местного ополчения.

Провинция Хасака

В составе военного конвоя вооруженных сил Франции в район населенного пункта Чам Ханик, расположенного к северо-востоку от Хасаки, с территории соседнего Ирака прибыл ряд бронемашин, предназначенных для усиления отрядов курдских «Демократических сил», передает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Таким образом, отмечают местные активисты, несмотря на постепенное налаживание диалога между Дамаском и SDF, курды и силы западной коалиции во главе с Соединенными Штатами продолжают увеличивать свое военное присутствие в северо-восточной части Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)