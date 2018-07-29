Меню
Политика
Наплодили версий: посольство РФ призвало Лондон перейти к фактам по делу Скрипаля
Спорт
Приведет «Зенит» в Лигу чемпионов: эксперт прочит «хорошее будущее» Дзюбе и Семаку
Следующая новость
Загрузка...

    Наплодили версий: посольство РФ призвало Лондон перейти к фактам по делу Скрипаля

    57

    Наплодили версий: посольство РФ призвало Лондон перейти к фактам по делу Скрипаля

    Лондон, 29 июля. Российские дипломаты призывают власти Великобритании прекратить «искусственное нагнетание обстановки» вокруг так называемых инцидентов в Эймсбери и Солсбери.

    В посольстве РФ в Лондоне напомнили, что британская сторона только за последние две-три недели «наплодила» уйму версий того, что якобы произошло.

    «За последние две-три недели британские СМИ, получающие информацию якобы из достоверных источников, наплодили такое количество версий инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в котором сложно было бы разобраться самым высокопрофессиональным следователям. К сожалению, бесконечный поток утечек в британском медийном пространстве лишь подогревает антироссийскую кампанию, раскручиваемую правительством Великобритании», — отметил пресс-секретарь российской дипломатической миссии. 

    По его словам, российское посольство в очередной раз призывает Лондон перейти к работе с фактами, а не нагнетать обстановку.

    Напомним, расследование так называемого дела Скрипалей — предполагаемого отравления в Солсбери экс-сотруднига ГРУ — ведется с марта. Великобритания обвинила в причастности к инциденту Москву, несмотря на то, что никаких доказательств представлено не было, а российскую сторону намерено не ставили в известность относительно хода расследования. 

    Своим видением ситуации в интервью Федеральному агентству новостей ранее поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.