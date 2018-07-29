Наплодили версий: посольство РФ призвало Лондон перейти к фактам по делу Скрипаля

Лондон, 29 июля. Российские дипломаты призывают власти Великобритании прекратить «искусственное нагнетание обстановки» вокруг так называемых инцидентов в Эймсбери и Солсбери.

В посольстве РФ в Лондоне напомнили, что британская сторона только за последние две-три недели «наплодила» уйму версий того, что якобы произошло.

«За последние две-три недели британские СМИ, получающие информацию якобы из достоверных источников, наплодили такое количество версий инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в котором сложно было бы разобраться самым высокопрофессиональным следователям. К сожалению, бесконечный поток утечек в британском медийном пространстве лишь подогревает антироссийскую кампанию, раскручиваемую правительством Великобритании», — отметил пресс-секретарь российской дипломатической миссии.

По его словам, российское посольство в очередной раз призывает Лондон перейти к работе с фактами, а не нагнетать обстановку.

Напомним, расследование так называемого дела Скрипалей — предполагаемого отравления в Солсбери экс-сотруднига ГРУ — ведется с марта. Великобритания обвинила в причастности к инциденту Москву, несмотря на то, что никаких доказательств представлено не было, а российскую сторону намерено не ставили в известность относительно хода расследования.

Своим видением ситуации в интервью Федеральному агентству новостей ранее поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.