«Смахивает на плохую комедию»: в РФ возмутились «украиноязычным режимом» Ницой в детском лагере

Москва, 29 июля. Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими националистическими взглядами, похвасталась, что ввела в детском лагере «украиноязычный режим». В России возмутились подобным отношением к сотрудникам учреждения, отметив, что эта история похожа на плохую комедию.

«Приехало много русскоязычных детей, и были вожатые-воспитатели. Я сказала: «Значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», — рассказал Ницой.

Она добавила, некоторых вожатых оштрафовали на 500—600 гривен за разговоры на русском. При этом писательница заявила, что по отношению к детям никаких карательных мер не применялось, однако подчеркнула, что при создании стенгазет или во время публичных выступлений потребовала от них говорить по-украински, награждая их за это конфетами, пишет RT.

Россияне в соцсетях отметили, что Ницой своими действиями «размывает украинскую государственность» лучше, чем президент страны Петр Порошенко.

Ницой размывает украинскую государственность лучше, чем Порошенко! — Сергей Грибач (@gribach1949) July 29, 2018

«Вот что бывает, когда сумасшедший дорвется до власти! Это она над вожатками глумилась, а ну как станет министершей?!» — возмутился один из Интернет-пользователей.

«Украиноязычный рижЫм» в детском лагере. Не, не возьмут этот режимный объект в Европу. Там к мигрантам из Африки и то толерантнее относятся», — считает другой комментатор.

«Вообще-то вся эта история смахивает на плохую комедию, — отмечает еще один пользователь, — вроде переименования улиц и городов, выдуманной истории, верноподданических славословий, детей в вышиванках и т.д. — для иллюзии «рев-гиднюковых реформ».