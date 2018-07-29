Украина должна быть благодарна Екатерине II: в Совфеде ответили Киеву на критику закона о Дне принятия Крыма

Москва, 29 июля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что утверждение в России 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи якобы является «демонстрацией слабости». По его словам, Москва, оказывается, ищет аргументы в прошлом.

Главе МИД Украины резко ответил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Он объяснил, что «творчеством» в истории занимаются именно в Киеве.

«Политическая элита на Украине почему-то руководствуется в своей деятельности отрицанием прошлого. Особенно если это прошлое связано с Россией. Борьба с российской историей, выдающимися деятелями, государственниками и руководителями. Вот это суть нынешней украинской идеологии», — сказал Цеков в интервью RT.

Он также напомнил, что 19 апреля должно быть праздничной датой и в Киеве, ведь своим решением в 1783 году Екатерина II фактически включила в состав нынешней Украины Одесскую, Херсонскую и Запорожскую область, за что в стране ей могли бы быть благодарны.

Напомним, накануне Совет Федерации России утвердил законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.