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Украина должна быть благодарна Екатерине II: в Совфеде ответили Киеву на критику закона о Дне принятия Крыма
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    Украина должна быть благодарна Екатерине II: в Совфеде ответили Киеву на критику закона о Дне принятия Крыма

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    Украина должна быть благодарна Екатерине II: в Совфеде ответили Киеву на критику закона о Дне принятия Крыма

    Москва, 29 июля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что утверждение в России 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи якобы является «демонстрацией слабости». По его словам, Москва, оказывается, ищет аргументы в прошлом.

    Главе МИД Украины резко ответил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Он объяснил, что «творчеством» в истории занимаются именно в Киеве.

    «Политическая элита на Украине почему-то руководствуется в своей деятельности отрицанием прошлого. Особенно если это прошлое связано с Россией. Борьба с российской историей, выдающимися деятелями, государственниками и руководителями. Вот это суть нынешней украинской идеологии», — сказал Цеков в интервью RT

    Он также напомнил, что 19 апреля должно быть праздничной датой и в Киеве, ведь своим решением в 1783 году Екатерина II фактически включила в состав нынешней Украины Одесскую, Херсонскую и Запорожскую область, за что в стране ей могли бы быть благодарны.

    Напомним, накануне Совет Федерации России утвердил законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.   

    Автор: Федор Веснин
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