Нюта Федермессер: Мертвые не смотрят футбол

Йора и Ириска — «солнечные псы» (как их называют хозяева) — настоящий антистресс. ⠀ Например, их можно потрогать за лапу — и вспомнить о домашних любимцах, которые когда-то появлялись в вашей жизни.⠀ ⠀ Спасибо учебно-кинологическому центру «Собаки-помощники инвалидов» за канистерапию для всех, кто живёт и работает в Бутовском хосписе. ⠀ ⠀ #хосписэтопрожизнь

