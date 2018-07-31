Нюта Федермессер: Мертвые не смотрят футбол

Руководитель московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер продолжает дело своей матери — основательницы хосписного движения в России, главного врача и создателя Первого московского хосписа Веры Миллионщиковой.

В интервью Федеральному агентству новостей Нюта рассказала, как можно улучшить жизнь неизлечимо больных людей, как пациенты хосписа болели за Россию на чемпионате мира по футболу и какой урок надо извлечь из дела мамы больного ребенка, которую едва не посадили за продажу излишка лекарства.

Нюта Федермессер активно сотрудничает с созданным ею фондом помощи хосписам «Вера», работает в Совете по попечительству в социальной сфере при правительстве России и руководит Центром паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы. Естественно, нас интересовало, как она совмещает эти три ипостаси, но разговор мы начали с другого.

В начале июля Госдума поддержала в первом чтении законопроект, дающий право родственникам посещать своих близких в реанимации, чего так долго добивались пациенты и общественные организации. С этого мы и начали разговор.

Откройте реанимации!

— Расскажите, пожалуйста, насколько закон о праве посещении реанимаций родственниками актуален, и что, по-вашему, еще нужно в нем учесть? Закон говорит о возможности родственникам посещать больных в реанимации, а вот о праве пребывания в реанимациях нет ни слова.

— Посещение и пребывание — это, как вы понимаете, разное. Так что получается, что это пока просто одобрение концепции. Мы посылали наше видение текста законопроекта. Мы отправляли от фонда «Вера», с другими фондами согласовывали.

Там есть разница. Круглосуточное посещение — это для пациентов любой категории, любой степени тяжести. Если ты попал в реанимацию среди ночи, то твои близкие люди должны иметь возможность и ночью прийти поговорить с врачом, узнать что-то. Они волнуются. У них нет внутреннего ресурса ждать до двух часов дня. Это — круглосуточное посещение.

А вот если это ребенок или пациент с неблагоприятным прогнозом, который в ближайшее время скорее всего уйдет из жизни, и врачи в отделении это понимают, тогда речь должна идти о круглосуточном пребывании. О том, чтобы находиться рядом с постелью пациента столько, сколько есть силы и желания.

На самом деле это один из ключевых страхов, который есть сегодня у медиков. Врачи этого боятся, что, мол, нас тут заполонят. Ничего подобного. К сожалению, не во всех семьях такие теплые отношения, чтобы кто-то был готов круглосуточно сидеть с тобой рядом. Мы все люди занятые, особенно в больших городах. А большие реанимации, особенно такие, где решаются сложные медицинские задачи, тоже находятся в крупных городах, то есть многие родственники туда и доехать не смогут.

Кроме того, много лет работая в хосписе, я знаю, что, когда родственник проинформирован о возможности круглосуточного доступа, то это 50% его спокойствия. Далеко не все приходят и сидят. В хосписе на 30 коек в редкую ночь бывает больше двух-трех родственников.

То же самое с реанимацией. Людям важно знать, что у них есть это право, что их не выгонят, и что им позвонят в случае ухудшения состояния, даже если это будет в четыре утра, в пять утра.

В общем, надеюсь, ко второму чтению мы изменим и расширим этот законопроект.

С мамой в реанимации

— А что касается Москвы — в Москве произошла совершенная фантастика. Еще в мае к нам в Первый московский хоспис приходил Сергей Собянин. Он впервые был в хосписе. И кроме самой экскурсии по хоспису, мы еще обсуждали ряд вопросов и проблем, сопряженных с паллиативной помощью. И одна из тем, которую я затронула, это было как раз посещение реанимаций. Дело в том, что пока система паллиативной помощи еще недосформирована, масса паллиативных пациентов уходят из жизни в отделениях реанимации. И я ему сказала — нужно, чтобы близкие имели право этих больных там посещать.

И он вспомнил, как сидел в реанимации со своей мамой, держал ее за руку. Мама слава богу поправилась, и мама ему сказала, как ему это было важно. И он говорил, что ему это было важно.

И департамент здравоохранения довольно быстро издал приказ, где было прописано круглосуточное посещение реанимаций. То есть, если не дай бог у нас кто-то из близких попадает в реанимацию поздно ночью, рано утром, в середине ночи, — мы имеем право всегда прийти, посмотреть, поговорить с врачом.

Круглосуточного пребывания пока нет, но, думаю, потихонечку и это будет. Потому что нельзя ломать медиков. Надо постепенно действовать. Они сначала поймут, что родственники для них ни в коем случае не помеха, потом — что родственники — еще и помощь. А после этого они поймут, что круглосуточное пребывание порой облегчает пациенту жизнь, а не затрудняет работу медиков.

У медиков есть еще страх — у нас нет времени, мы и так носимся всю ночь, кто там будет им все объяснять, отвечать на их вопросы бесконечные. Это тоже не очень сложно решается введением одной дополнительной ставки, чтобы был кто-то — это может быть даже санитар обученный или социальный работник. Это может быть стажер. Это не должен быть врач или медсестра, это не должна быть высокооплачиваемая должность. Это просто человек, который обучен качественному общению, умеет объяснить, что происходит, и возьмет на себя коммуникацию с близкими. Это не сложно. Было бы желание.

Три роли

— Вы создатель фонда помощи хосписам «Вера», работает в Совете по попечительству в социальной сфере при правительстве России и руководите Центром паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы. Что общего между этими тремя ролями, и какие есть различия? Какая роль для вас самая важная?

— Фондом «Вера» я не руковожу уже два года. Я являюсь его учредителем и членом правления, что налагает на меня определенные обязательства. Я, безусловно, взаимодействую с фондом и много делаю и продолжу делать для фонда. Я им не руковожу, но как учредитель и закоперщик во всей этой истории принимаю участие.

Также я член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве России — это совет, в котором я уже три года. Им руководила до недавнего времени Ольга Голодец, сейчас он под [вице-премьером Татьяной] Голиковой.

В этом совете решается множество вещей, но, естественно, каждый член совета продвигает какую-то свою тему. У меня — это обезболивание и паллиативная помощь взрослым и детям. Но, знаете, то, что ты слышишь на совещаниях о проблемах в других социальных сферах, тоже не может оставить равнодушным: это профилактика сиротства, система медицинской помощи в сфере исполнения наказаний (ФСИН), проблемы пожилых людей, даже относительно здоровых пожилых людей, проблемы ВИЧ-инфицированных. Когда ты слышишь людей, очень знающих, опытных в этой сфере, которые проанализировали опыт и западный, и российский, знают законодательство, то оказывается, что у нас всех есть масса общего.

Во-первых, все упираются в то, что у нас огромный водораздел между медицинской и социальной помощью. Это называют межведомственным взаимодействием. Любой человек, находящийся в трудной жизненной ситуации, болеющий или беспомощный, так или иначе уязвимый, нуждается в помощи медико-социальной.

Во-вторых, оказывается, какую категорию ни возьми — сиротство, ВИЧ-инфекции, исполнение наказаний ФСИН, просто пожилые люди — в любой категории есть умирающие, то есть те, кто нуждается в паллиативной помощи. И, благодаря работе в этом совете, я совсем по-другому увидела горизонты своей работы.

Сегодня в России появился термин — система долговременного ухода (СДУ). СДУ — шире паллиативной помощи. В долговременном уходе могут нуждаться люди, которые вовсе необязательно умрут в результате своей болезни. Они могу восстановиться и уйти обратно в активную жизнь. СДУ состоит из гериатрии, реабилитации, сестринского ухода, паллиативной помощи и помощи в конце жизни, программ активного долголетия и — обязательно — социальной помощи.

Что касается руководства Центром паллиативной помощи — это большое учреждение, семиэтажный больничный комплекс, в котором находится двести тяжелых пациентов. У центра есть восемь филиалов — восемь хосписов. Также из центра мы управляем девятью службами (хоспис на дому).

Управление государственным учреждением — это сложно, муторно и одновременно очень интересно, потому что я только на этой должности увидела, какое количество неонкологических больных тоже нуждаются в паллиативной помощи, увидела, в чем их разница с онкологическими пациентами.

Фонд «Вера» — это, прежде всего, системная помощью по развитию паллиатива в стране. Миссия фонда— право каждого на достоинство и жизнь без боли до конца своих дней. Фонд «Вера» информирует о деятельности хосписов. Хоспис — это категорически не больница, а именно дом для пациента в последние дни его жизни. Дом, в котором не больно, не страшно, нет унижения и нет одиночества.

Фонд «Вера» — это возможность в каком-то объеме помогать не только Москве и московским хосписам, но и самым разным хосписам в стране. А когда системная помощь в стране недовыстроена, когда из стены выпала часть кирпичей, —фонд «Вера» — это те самые кирпичи, которые мы вставляем в зияющие дыры.

Но все-таки основная задача фонда — это коммуникация, информирование, обучение сотрудников паллиативной помощи в разных городах страны, создание спроса на качественную паллиативную помощь. Вот это очень важно.

Совет при правительстве — это решение вопросов, связанных с нормативной базой, потому что одна из причин недоразвитости паллиативной помощи — это отсутствие нормативных документов. Мы очень сильно отстаем в этом от всего мира. Это и обезболивание, и детские лекарственные формы для обезболивания, и право человека на принятие решения относительно своей жизни, и взаимодействие между Минздравом и министерством труда. Много есть таких лакун, которые надо закрывать.

Московский центр паллиативной помощи — это уже непосредственно практика. Здесь удается очень неплохо сочетать возможности государственной структуры и благотворительного фонда. На примере Центра паллиативной помощи видно, какой гигантский вклад вносят в жизнь неизлечимо больных людей волонтеры.

Московские «наказы»

— Что, по-вашему, нужно в первую очередь сделать московским властям для развития в городе паллиативной помощи? Какие лично у вас есть «наказы» к столичному руководству?

— Мне, честно говоря, не нравится это слово, которое выбрала мэрская команда — «наказ». Потому что у нас вообще филологически куча проблем в русском языке. «Благотворительность» — звучит очень высокопарно — творить благо, хотя на самом деле нет в этом никакого блага ни для кого, кроме самого благотворителя. Пожертвования и жертвенность — от слова «жертва», которой там тоже нету. В слове «больница» — я вижу боль, в «страховке» — страх. А слово «наказ» похоже на наказание.

А я бы предпочла говорить о том, на что я прошу руководство Москвы обратить внимание.

После этого Нюта попросила извинения и прервалась, чтобы разрешить ситуацию с девушкой с тяжелой онкологией, за которую просила актриса Юлия Ауг. «Это надо в формате «срочно» переслать, это очень молодая девушка, уходящая, она захужела, у нее болевой синдром, и надо помочь ее маме», — доносился в телефоне голос Нюты. Когда все поручения были розданы, она продолжила.

— Я к вам вернулась. Смотрите, мы говорим об организации, которая называется Центр паллиативной помощи. Это не хоспис, это именно центр помощи — поэтому я ни в один момент не рассматривала эту должность исключительно как менеджерскую с точки зрения управления конкретной организацией. Ну, или это просто моя особенность.

Я всегда на все смотрю комплексно, в масштабе города или страны. И одна из задач нашего центра — это выстраивание паллиативной помощи в Москве. Но, центр не может работать в вакууме, он должен быть интегрирован в городскую систему здравоохранения, должен взаимодействовать с другими больницами, поликлиниками.

Как я вам уже говорила, спроса на паллиативную помощь почти нет даже в Москве. И не потому, что такая помощь не нужна, а потому, что люди не знают, на что можно рассчитывать в конце жизни. Не знают, что болеть и умирать можно без боли, грязи и унижения. И многие вообще не обращаются за помощью.

Мне кажется, мы уже очень многое сделали, медики уже не рассматривают паллиативную помощь как проигрыш медицины. Нет. Человек смертен. И врач должен находиться рядом с человеком всегда. И в период рождения, и в период ухода из жизни.

Собственно, и в рождении, и в смерти врач не лечит никакую болезнь. Что «лечит» акушер-гинеколог, когда принимает роды? Ничего он не лечит — он сопровождает естественный процесс, и его работа направлена на предотвращение возможных рисков и осложнений.

И точно то же самое в конце жизни. Врач паллиативной помощи не лечит умирание, нельзя идти против природы. Он сопровождает этот тяжелый процесс. И, кстати, как и рождение, этот процесс затрагивает не только самого пациента, но и его семью.

И, когда мы имеем дело с паллиативными больными, мы тоже сопровождаем процесс перехода из одной жизни в другую — мы должны предотвратить возможные осложнения, предотвратить появление боли, одышки, отеков; позволить человеку максимально долго оставаться сколь возможно самостоятельным.

Чтобы это все работало как часы, каждый врач в системе должен быть проинформирован, о том, что эта помощь есть, она бесплатная, как к нам попасть, на что можно рассчитывать, что говорить родственникам. И когда я поняла, что этого не решишь исключительно директорством в одном учреждении, стало понятно, что нам надо написать приказ об организации паллиативной помощи в городе. И мы сделали этот приказ, в котором прописали основы взаимодействия. Теперь уже надо следить за реализацией этого приказа, следить за тем, как он исполняется.

Ну и, чем больше ты узнаешь, тем больше понимаешь, сколько ты упустил и как мало знаешь на самом деле. Вот, например, к нам попадает пациент 19-ти лет, то есть, понимаете, он взрослый, он попадает во взрослую сеть. А когда ты его видишь — ты просто офигеваешь, потому что это маленькое скрюченное детское тельце весом в 13-14 килограмм. Это мальчонка, который всю жизнь прожил на руках у мамы. Ну о какой взрослости тут может идти речь? Он от мамы не отрывается, мама не отрывается от него. Его вес не позволяет взрослым врачам понять, как с ним работать, а детская система не принимает его по юридическим причинам — потому что ему уже 19 лет. Значит, нужно что? — Нужно внутри системы выстроить еще одно звено перехода из детской паллиативной помощи во взрослую.

Дальше мы анализируем все больницы, где есть отделения паллиативной помощи, и видим, какое количество людей там находится. Зачастую это люди не умирающие, а просто нуждающиеся в постоянном долговременном уходе.

И лежат эти люди в отделении паллиативной помощи потому, что их просто больше нигде не берут. Для них больше нет учреждений. Но возможности и обстановка паллиативной помощи не позволяют им восстанавливаться. Когда вокруг тебя в палате умирают люди, а ты не умираешь, ты все равно смерть соседа воспринимаешь как «предсвою» — я следующий. Это отравляет качество жизни и им, и их родственникам.

И тут надо говорить о двух вещах. О развитии помощи на дому — большая часть этих людей должна находиться дома. Они и хотят находиться дома, они могут быть дома, они должны быть дома. Но родственники даже поверить не могут, что бремя ухода за лежачим больным на дому может быть облегчено государственной системой. Но может и будет — поверьте. Команда центра паллиативной помощи очень много делает для этого.

Койки сестринского ухода и хосписные койки надо разделить, потому что это разные пациенты, которые требуют разного по объему усилий персонала и разного подхода.

И если на сестринской койке человек долго-долго будет лежать после инсульта, например, то его надо активизировать, пытаться стимулировать, чтобы он что-то делал. А человеку уходящему мы во всем пойдем навстречу и своей активностью докучать не будем. Если он хочет лежать и хочет тишины, то пусть он лежит, и пусть будет тихо.

Тут включается другая философия.

Для того, чтобы понять, кто вообще нуждается в городе в паллиативной помощи, мы затеяли такую штуку — тоже прописали ее в приказе — это координационный центр. Это в том числе реализация поручения Ольги Голодец сделать систему учета больных, нуждающихся в паллиативной помощи. Мы создали такое подразделение — это центр, который принимает звонки и от медицинских организаций, и от граждан.

Каждый день к нам поступает более 50 новых обращений, в базе уже более 14 тысяч человек, но при этом мы понимаем, что в Москве в такой помощи нуждаются около 60 тысяч человек. Но, тем не менее, то, что такой центр есть, он работает с октября прошлого года, — это уже круто.

Мы, наконец, собрали в одном месте информацию о тех, кто нуждается в помощи, о том, где они находятся — дома, в отделении паллиативной помощи, в специализированных отделениях больниц. На основании имеющихся данных и диагноза, а также социального статуса, мы вполне можем прогнозировать, что будет нужно этому конкретному пациенту: потребуется ли ему госпитализация, обезболивание, расходные материалы и т. д. Это помогает принимать решения, кадровые и финансовые — потому что только благодаря такому анализу можно рассчитать, сколько Москва может тратить денег на паллиативную помощь и нужно ли открывать дополнительные койки.

— Видите ли вы понимание всех этих проблем со стороны московских властей?

— Думаю, понимание есть. И все эти решения я не самостоятельно принимаю. У центра паллиативной помощи есть учредитель — столичный департамент здравоохранения. А департамент здравоохранения распоряжается деньгами города Москвы. Поэтому какие-то крупномасштабные решения департамент согласовывает с мэрией. И обо всех системных вещах нужно договариваться и с департаментом, и с вице-мэром. Я имею в виду создание при Центре паллиативной помощи детского отделения или создание координационного центра. То же самое касается проекта по открытым реанимациям. А сегодня мы говорим о появлении в городе перинатальной паллиативной помощи.

Перинатальная паллиативная помощь — это помощь детям, которые пока еще у мамы в животе, но мы знаем, что они родятся с очень тяжелыми пороками. Или они уже родились с тяжелыми пороками, или они получили тяжелую родовую травму, или у них выявили какое-то генетическое заболевание.

Все это в самом начале жизни — в первый месяц, когда у мамы невероятный стресс: она ждала рождения здорового ребенка. И в этот момент, давайте говорить честно, — мама натыкается на фантастическое хамство сотрудников — не со зла, они не понимают даже, что они произносят, их никто не учил. Но слышать тексты: «Мамаша, отказную напишете?» или «Што ж ты дура-то рожала? Неужели не знала, кто у тебя выродится, чего аборт не сделала?»...

А мама уже любит этого человека, она ему имя дала, он уже жил у нее в животе, шевелился, она гладила свое пузо и подставляла его под солнечные лучи, и каково ей сейчас все это слышать?

Нам удалость объяснить руководству, что это все взаимосвязанные вещи, и что этот часовой механизм не заработает, если мы не поставим все эти колесики в правильной последовательности. И примерно последние года три я встречаю только поддержку. Поэтому мне нигде не тесно и не жмет сказать, что я в мэрской команде, потому что я прекрасно понимаю, насколько важно для москвичей то, что мэр поддерживает развитие паллиативной помощи. Развитие такого направления само по себе не родится. Оно родится из желания Собянина решать проблемы в этой сфере, решать в городе проблемы пожилых, беспомощных, и, да, умирающих.

Это удивительно на самом деле, когда человек не боится такую тему взять себе в топовую повестку. Ведь, действительно, если человек в хоспис пришел, то впечатление от этого визита из своей памяти уже никогда не вычеркнуть.

Надеюсь, что все мои просьбы будут выполнены — и появление в городе перинатальной паллиативной помощи, и организация в центре паллиативной помощи детского отделения, и появления в Первом меде (Первый МГМУ им. Сеченова) кафедры или обучающего курса для всех медиков, работающих в паллиативной помощи.

Собака-волонтер и маникюр для умирающей

— Это тоже важнейшая штука — мы говорили о волонтерах и об их роли в паллиативе, и мэр увидел в хосписе собаку-волонтера, увидел замечательную девушку-волонтера, спрашивал, что они делают. Увидел еще одну девушку, которая делала очень тяжелой пациентке маникюр, и поинтересовался: а зачем вы вообще приходите в хоспис делать умирающей даме маникюр? А потому что дама, хоть и умирающая, но еще живая, и она хочет оставаться женщиной и хочет, чтобы у нее были ногти аккуратные, и брови выщипанные, и глаза подкрашенные. И она хочет, чтобы, когда к ней приходят родственники, они не плакали оттого, что она такая бледная и зеленая, а радовались тому, что она продолжает себя любить.

Еще одна вещь, о которой мы говорили, — это содействие волонтерству в паллиативе. Нам, надеюсь, выделят несколько ставок, чтобы было можно нанять координаторов для волонтеров. Потому что это легко сказать — пусть приходят волонтеры. А где их брать? А кто их будет искать, а кто их будет собеседовать? А кто будет подписывать договоры? А кто будет гарантировать, что они будут соблюдать график своих приходов? Масса вопросов, которые должен решать наемный человек, тот, кто за это получает зарплату. Да, лучше потратить деньги на десять сотрудников и привлечь тысячу волонтеров. Потому что волонтеры экономят руки медиков и деньги медучреждений и улучшают качество жизни пациентов.

«Кейс» Екатерины Конновой

— «Больной» в прямом смысле вопрос — как за последнее время удалось изменить ситуацию с обезболиванием, и что тут еще, на ваш взгляд, нужно сделать? В связи с этим вспомним громкое дело Екатерины Конновой, матери неизлечимо больного ребенка, которую пытались привлечь к ответственности за попытку продать микроклизмы с обезболивающим препаратом. Вы много сделали для того, чтобы дело было превращено, это в значительной степени ваша победа. Что нужно сделать, чтобы легализовать в России препараты, разрешенные во всем мире?

— Вообще для меня, честно, это ключевой вопрос интервью, а вовсе не предыдущие — поскольку я про предыдущее много где говорила. Важнейшая вещь, которую надо понимать, — это не единичный случай. Это не эксклюзивная проблема и, увы, не что-то из ряда вон выходящее.

Единственное, что делает этот случай уникальным, — это моральные качества сотрудника полиции, который засел на этом мамском форуме и вычислял, кто из мам умирающих детей первой скажет, что у нее остался препарат, и предложит его передать кому-то, или кто сам попросит за своего ребенка. Надеюсь, что таких в МВД немного.

А мне очень важно и даже расстраивает, что интерес СМИ к открытым реанимациям выше, чем интерес к этому случаю. Потому что позитивная новость — это, конечно, хорошо, но история с этой мамой — это иллюстрация несовершенства нашего законодательства по обороту наркотиков.

Во-первых, подумайте, как это важно, когда человека, в действиях которого с точки зрения законодательства действительно содержится состав преступления, отпускают под давлением общественности. Все говорили: войдите в ее обстоятельства, несчастная женщина, ее нельзя за это осуждать!

Вникните с точки зрения закона! Она действительно нарушила закон. Но ужас весь в том, что она — не единственная. Что это тысячи мам, которые в зоне риска. Про каждую ли маму ли мы узнаем, про каждую ли поднимем такой шум в СМИ, чтобы ее отпустили под нашим с вами давлением? И вообще, что это говорит о нашей судебной системе, когда вот так можно принять решение? Если с человека можно таким способом снять обвинение, точно так же можно на него обвинение и повесить! И, увы, это происходит сплошь и рядом.

Разбирая этот случай, важно понять, что многие люди из нашей страны ездят лечиться за рубеж. Вне зависимости от результата лечения, обратно домой они привозят разные препараты. И после лечения близкого, — ну давайте не будем говорить, что он умирает, давайте говорить, что он выздоровеет, — нередко какая-то часть препаратов остается. Этими препаратами зачастую могут оказаться опиоидные анальгетики. Привозят ли их из-за границы? Да, привозят. Не надо говорить, что это не так. Потому что если врач назначил тебе этот препарат, если у тебя есть подтверждение, что этот препарат для тебя, то препарат может быть ввезен в страну совершенно легально.

Привозят и средства против эпилепсии, которые очень многим паллиативным больным нужны, это ректальный диазепам, в том числе. И препараты привозят в тех лекарственных формах, которых в России нет. Понимаете, один и тот же препарат может выпускаться в разных формах. Форма может быть инъекционная, таблетированная, в виде свечей, сиропа, назального спрея.

Понимаете, жаропонижающее для детей, например, у нас в аптеках можно купить и в сиропе, и в таблетках, и в свечах. Но в России сегодня нет таких удобных для детей форм сильнодействующих обезболивающих и противосудорожных препаратов. А чтобы они появились, у фармацевтов должна быть уверенность в том, что есть рынок сбыта. Иначе невыгодно. А чтобы был рынок сбыта, медики должны знать, как назначать. А для этого их надо обучить. Но и когда врачи поймут, сколько нужно препаратов и в какой форме, по нашему законодательству необходимо с нуля проходить все клинические испытания, даже если в мире такие лекарственные формы давно используются. Да, нужно проходить весь путь для регистрации и апробации этого препарата. Три года, три гребаных года, чтобы зарегистрировать форму препарата, который давно есть во всем мире, и формула которого в России уже давно одобрена и существует! А без него тысячи детей страдают и умирают в мучениях!

И да, мамы привозят препараты. И не только мамы — мужья и жены, братья и сестры, бабушки и дедушки. И когда остается что-то, и этот препарат им уже не нужен, они его никогда не выкинут. Они знают, чего стоит получение этих препаратов. Они будут думать — а вдруг кому-то пригодится!

Должна сказать, что лично мне поступает несколько таких обращений в неделю: у нас осталось, возьмите пожалуйте. И я не беру, потому что я понимаю, что это уголовное преступление. Передача препарата — это сбыт, от четырех до восьми лет тюрьмы по статье 228.2 УК. У меня каждый раз сердце кровью обливается, когда я говорю: нет, не возьму.

Но, во-первых, я не знаю: может быть за этим прячется вот такой вот прекрасный сотрудник полиции, а не реальный человек. Во-вторых, занимая должность, которую я занимаю, я сознаю ответственность и риски.

Но да, почти в каждой семье с паллиативным больным ребенком есть или трамадол в каплях, или ректальный диазепам в микроклизмах, или пластыри, незарегистрированные в России, или другие обезболивающие препараты, и мы ходим на дом в семьи с выездной службой и видим это. И вы знаете, я считаю, что невнесение изменений в наше федеральное законодательство по регистрации лекарственных форм является фактором, существенно влияющим на незаконный оборот медицинских наркотиков. Наше сегодняшнее законодательство провоцирует близких родственников тяжело больных детей и взрослых на совершение преступлений.

Именно сегодняшняя наркополитика создает условия для ареста и суда над людьми, которые вынуждены таким образом облегчать страдания своих близких. А ведь нет никаких сложностей — страна, вон, Олимпиаду провела, почти за пять лет все построили в городе Сочи. И при этом в стране нет возможности изменить три закона, три гребаных закона!

Это 61-й федеральный закон, в который можно было бы внести изменения, предусматривающие ускоренную процедуру регистрации новых лекарственных форм тех препаратов, которые в России уже есть.

В 3-ФЗ нужно развести понятия пропаганды наркотиков и информирования о наркотиках. Потому что если мы с вами говорим про наркотики, и я вам начну рассказывать про пользу морфина, то с точки зрения законодательства — это пропаганда. А ведь если вы пациент, а я сотрудник благотворительной организации, работающей в этой сфере, и я вам говорю, что не нужно бояться морфина, потому что с вашей сильнейшей болью у вас не разовьется зависимость, но зато уйдет боль, то в данной ситуации я не пропагандирую использование наркотиков — я забочусь о качестве вашей жизни. Потому что если вы с огромным болевым синдромом будете принимать сильнодействующие препараты, и вам не будет больно, то качество вашей жизни улучшится, а значит, и ее продолжительность возрастет. А еще качество жизни всех ваших близких станет лучше.

Фонды «Вера» и «Подари жизнь» неоднократно посылали свои предложения по изменению законодательства и в Минздрав, и в МВД, и в Минюст. А впервые об этой проблеме я заговорила в 2015 году на прямой линии с [президентом России Владимиром] Путиным, когда я рассказала, что в Москву приехала девочка из Дагестана, Аминат, и она умирает без обезболивания. Надо было еще тогда начать решать этот вопрос! Я все время говорила — чего вы ждете? Когда кто-то попадется? Когда кого-то арестуют? За это никого не арестовывают, говорили мне. Вот, мы дождались.

Окей, за четверо суток ситуацию разрешили, с мамы сняты обвинения, дело закрыто. Но поверьте мне — эта мама в Москве, она взаимодействовала с фондом «Вера» и с «Домом с маяком» — детским хосписом. И мы про нее знаем. А про скольких мы не знаем? А про скольких врачей мы не знаем?

Ну вот, например, если у пациента сильный болевой синдром, и это пациент, уходящий из жизни, врач передает ему оставшуюся от кого-то ампулу или таблетку. Снимает боль. И только после этого, обезболив человека, начинает заниматься бумажками, выпиской рецепта. Это же преступление с точки зрения законодательства сегодня, понимаете? Преступление, за которое врач должен быть наказан! Хотя на самом деле, врач должен получать за это благодарность. И от семьи пациента, и от своего руководства. За то, что он интересы пациента ставит выше бумажной деятельности.

Мы должны оценивать профессиональные качества врачей, их способность к состраданию... но законодательство не позволяет нам такой роскоши...

А сколько есть врачей, которые, зная, что в их жизни появится подобная ситуация, знаете, что делают? Я сейчас выдаю профессиональные секреты. Они назначат пациенту в стационаре чуть больше, чем нужно, а потом спишут препарат и возьмут остаток. Не для того, чтобы сбыть наркоману, а для того, чтобы, когда он окажется с визитом на дому у человека с болевым синдромом, использовать этот препарат по назначению. Это преступление по нашему законодательству!

Зачем?! Это ведь так просто — внести изменение в законодательство, чтобы обеспечить возможность превентивного назначения обезболивания. Ведь мы понимаем, что, если, например, у человека рак поджелудочной железы, — это рак, при котором может быть очень больно. Мы видим прогрессирование болезни. Не надо ждать, когда этот человек уже в третий раз вызовет скорую, и скорая будет ехать к нему в деревню из города Ростов-на-Дону, и все равно не обезболит его, потому что нет подтверждения диагноза, не обследовался наш пациент... Или скорая его не обезболит, потому что у нее нет препаратов. И этот пациент начнет звонить на горячую линию Росздравнадзора, как это обычно происходит, или на прямую линию к Путину, как это было в этом году. Я сидела на этой прямой линии оператором на телефоне, и мне поступали такие звонки. Надо банально внести изменения в закон и разрешить назначение сильнодействующих обезболивающих препаратов превентивным образом, до того, как заболело, на основании диагноза и прогноза, как это делают во всем мире.

Почему это можно делать в стоматологическом кабинете, когда нам сначала вводят лидокаин, а потом начинают сверлить зуб? Почему это можно сделать в операционной, когда нам сначала дают наркоз, а потом разрезают брюхо? Давайте наоборот — сначала разрежем, может, не заорет? А если уж заорет, ну тогда обезболим. Это же то же самое — боль в конце жизни. Почему для назначения морфина я должна ждать, пока боль достигнет такого уровня?! Это же называется фашизм!

Так что по делу с этой мамой нельзя радоваться, что ее отпустили. Надо ужасаться, что эта ситуация вообще была возможна.

Я могу вам абсолютно ответственно сказать — я поговорила с кучей медиков, когда обсуждали это дело, и задавала им один вопрос, не провоцируя ни на какие признания: как вы считаете, сколько медиков в стране можно посадить на основании того же обвинения, что у мамы, по той же статье. Еще раз говорю — по формулировке сбытом является передача и дарение. И мне все врачи говорили — ой, тысячи! Тысячи! Тысячи!

Мертвые не смотрят футбол

— Во время чемпионата мира по футболу подопечные фонда «Вера» были на трибуне на матче в Сочи. Почему это было для вас так важно?

— Знаете, мы все время говорим — если боли нету, люди живут столько, сколько дышат. И если мы их обезболили, помыли, если мы к ним хорошо относимся, обеспечили качество жизни, то они рады жить этой жизнью полноценно до самого конца.

В одном из СМИ был фоторепортаж, как в нашей стране в разных местах смотрели футбол. И не зря туда попала фотография из холла Первого московского хосписа. Потому что люди — живые. Мертвые не смотрят футбол. Понимаете? Или смотрят уже оттуда, качая ногами сидя на облаке. В хосписе — смотрят. Болеют. Раскрашивают щеки в цвета российского флага. Размахивают своими слабыми руками, держат в руках флаг и им машут.

И наша девочка Яна Тимошенко, которая была на матче чемпионата мира в Сочи, она с очень тяжелым заболеванием. Она изо всех своих слабеньких сил — дула в эту дудку, в которую дуют болельщики, понимаете? Это еще и для ее легких, кстати, полезно. Это зарядка. Но ей это феерически тяжело. Это как для нас с вами забраться на Эверест. Вот как для нее дунуть в эту дудку.

И сколько у нее положительных эмоций, и как же дорого стоит возможность забыть про болезнь и начать болеть не болезнью, а болеть за сборную своей страны. Это фантастика. Этот чемпионат мира в моей жизни… я вообще в первый раз в жизни ощутила, зачем нужен спорт и футбол. Я, мягко говоря, неспортивная. У меня муж — спортивный комментатор, я устала от этих комментариев бесконечных, меня злит это все. Весь этот спорт меня злит. Я говорила всегда — как это можно осознанно стать футболистом, это же ерунда — всю жизнь мяч пинать.

И вот на чемпионате в Москве я первый раз в жизни поняла, зачем нужен спорт. Я первый раз в жизни поняла, что такое болеть «за». Я первый раз в жизни увидела, как это. А у нас еще Первый московский хоспис находится всего в четырехстах или пятистах метрах от стадиона, я там была вечером, и гул со стадиона был слышен. Стандартная ситуация для меня была бы — закрыть окна, закрыть двери и дать людям тишины. А вместо этого я сказала — хотите я выключу звук в телевизоре, и вы послушаете гул улицы, послушаете, что слышно? Да!

И это было так круто понимать, что они смотрят по телеку то, что происходит в 400-500 метрах от них. И это наша личная победа, потому что мы дали это почувствовать огромному количеству людей — не только пациентам, но и их родственникам, всем, кто увидел эту фотку в газете, всем кто читает мой Facebook и Instagram, — мы там размещали фотографии. Мы дали людям возможность своими глазами увидеть, а увидеть — значит поверить, что хоспис — это про жизнь, и что даже неизлечимо больной человек — это живой человек, и что если его нельзя вылечить, то ему все равно можно помочь.