Анкара, 29 июля. Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к лидерами стран БРИКС (России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР) с просьбой принять Турцию в организацию.

«Если вы возьмете нас, название платформы станет БРИКСТ», — приводит комментарий турецкого президента Hurriyet Daily News.

Эрдоган отметил, что Турция готова и очень бы хотела занять свое место в международной организации. По его словам, на завершившемся саммите БРИКС в ЮАР «тепло приветствовали» идею о вступлении Турции.

Напомним, десятый саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 25 по 27 июля. Многие европейские эксперты восприняли мероприятие как очередное подтверждение того, что успешное развитие и кооперация в современном мире возможны и вне систем, контролируемых США.