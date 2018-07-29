Парад ВМФ России напомнил США и НАТО, кто властвует в морях

Вашингтон, 29 июля. Россия убедительно продемонстрировала, что ей «есть что противопоставить» военной мощи НАТО и США. Военно-морской парад в Петербурге стал очередным доказательством силы российского флота.

В этом не сомневаются журналисты CNN, американского телеканала, который в воскресенье вел прямую трансляцию парада в честь Дня ВМФ из Петербурга.

«Всего несколько мгновений назад мы наблюдали за тем, как президент Владимир Путин осматривает новейшую технику, созданную для того, чтобы бросить вызов США и НАТО. Эта демонстрация также служит напоминанием всему миру о том, кто у России в союзниках», — сказал ведущий.

Эксперт в студии в то же время напомнил, что подводная лодка «Антей», известная во всем мире как «убийца авианосцев», создавалась, в первую очередь, для уничтожения американских кораблей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии по случаю Дня ВМФ объявил, что флот России к окончанию текущего года пополнится 26 новыми кораблями, четыре из которых будут оснащены ракетным комплексом «Калибр».