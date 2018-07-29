«Сирия и мир-2018» — не уничтожать, а реконструировать: кто готов помогать в восстановлении САР

В Дамаске прошла трехдневная бизнес-конференция, посвященная инвестициям в восстановление арабской республики, под названием «Сирия и мир-2018», передает канал «Звезда». Цель мероприятия состояла в том, чтобы показать — САР в настоящее время является местом для выгодных вложений. Почему инвестировать в реконструкцию этой страны действительно рентабельно? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Спикеры, выступавшие в рамках конференции, напомнили, что до военного конфликта в Сирии успешно действовали самые разные компании, подчеркивая, что и сейчас арабская республика, несомненно, вызовет большой интерес инвесторов. Эксперты, представляя широкий ряд возможностей для финансовых вложений в развитие САР, старались донести ключевую мысль до всех участников мероприятия — Сирию следует возрождать совместными усилиями, а не разрушать.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников подчеркнул в интервью корреспонденту ФАН, что инвестиции в развитие арабской республики могут принести не только незаменимую пользу сирийскому народу, но и хорошую прибыль. Сейчас страна выходит из военной фазы конфликта, а во всех районах, освобожденных правительственными силами САР и российскими ВКС, полным ходом идет налаживание мирной жизни и восстановление инфраструктуры. Это, несомненно, обеспечит Сирии экономический подъем после долгих лет войны.

«Сейчас в момент завершения вооруженного конфликта страна пока находится на достаточном низком уровне своего экономического и политического развития. Однако это положение дает небезосновательные надежды на дальнейший резкий рост вверх. Кризис почти преодолен, и в ближайшее время можно ожидать полного окончания военного противостояния в САР. Тогда в республике наступят мирные времена, что даст возможность для полноценного восстановления экономики государства», — пояснил эксперт.

Дамаск, действительно, может предложить немало сфер для инвестиций, прежде всего — нефтяной сектор. До войны экспорт энергетических ресурсов был одной из ключевых статей дохода для Сирии.

«Среди областей деятельности — добыча и переработка нефти, создание маршрутов по прокачке углеводородов в другие страны, формирование торговой и промышленной сетей, проекты по строительству крупных объектов инфраструктуры. Все это сейчас, с одной стороны, будет требовать средств, а с другой — привлекать потенциальных подрядчиков. Будут большие госзаказы, но и Дамаску, конечно, потребуются финансы, которые вскоре вновь станут поступать после полноценного возобновления продажи нефти и газа», — добавил наш собеседник.

Ожидается, что наиболее важную роль в восстановлении арабской республики сыграют страны-гаранты урегулирования сирийского конфликта. Политолог, однако, предположил, у некоторых участников Астанинского формата с этим может возникнуть ряд трудностей.

«Сейчас сложная ситуация в Иране, и не факт, что у Тегерана будет возможность вкладываться в восстановление сирийской инфраструктуры из-за ряда своих проблем. Турция, хотя и не является дружественным государством для Сирии, возможно, все же возьмет на себя реконструкцию, предположим, северной части САР. Конечно, наиболее плотное участие из стран-гарантов в этом примет Россия. Дальше следует Китай, который сейчас активно инвестирует на многих направлениях», — заметил Дмитрий Солонников.

Он также не исключил участия в процессе реконструкции арабской республики Франции и ряда других европейских государств. А вот ждать поддержки со стороны США, которые, однако, серьезно «вложились» в разрушение страны, по его мнению, не стоит.