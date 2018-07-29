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«Это не шутка»: западные СМИ оценили модернизацию танка Т-80
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    «Это не шутка»: западные СМИ оценили модернизацию танка Т-80

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    «Это не шутка»: западные СМИ оценили модернизацию танка Т-80

    Вашингтон, 29 июля. Российский танк T-80 остается грозной силой, хотя у ВС РФ и есть T-14 на базе платформы «Армата». Об этом пишет издание National Interest в статье, озаглавленной «Это не шутка».

    Американские журналисты отмечают, что Т-80 идеально подходит для российского климата. При низких температурах российская боевая машина с газотурбинной силовой установкой может приготовиться к сражению всего за минуту, в то время как танки с дизельными двигателями нужно сначала прогревать около 45 минут.     

    По мнению журналистов, Т-80 также весьма комфортный танк для экипажа. Упоминаются в статье и версии T-80У и Т-80УА. Эти модели обладают отличной системой управления огнем.

    Напомним, российский танк T-80 — первый в мире танк с единой газотурбинной силовой установкой, боевая машина автономна и невероятна маневренна — танк разгоняется до 70 км/ч. 

    Автор: Федор Веснин
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