Участники переговоров по Сирии в Сочи уделят особое внимание теме возвращения беженцев

Сочи, 29 июля. Участники переговоров по сирийской проблематике, которые пройдут в Сочи в начале следующей недели, уделят особое внимание теме возвращения беженцев.

Такой информацией поделился член делегации РФ.

«Возвращение беженцев тоже на повестке дня», — сказал он в интервью РИА Новости, напомнив, что в переговорах будет участвовать спецпредставитель ООН по беженцам.

Напомним, переговоры по Сирии в Сочи стартуют в понедельник — в этот день пройдет ряд экспертных встреч. Во вторник, 31 июля, представители России, Ирана и Турции, стран-гарантов перемирия в Сирии, проведут пленарное заседание.