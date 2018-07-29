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Участники переговоров по Сирии в Сочи уделят особое внимание теме возвращения беженцев
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    Участники переговоров по Сирии в Сочи уделят особое внимание теме возвращения беженцев

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    Участники переговоров по Сирии в Сочи уделят особое внимание теме возвращения беженцев

    Сочи, 29 июля. Участники переговоров по сирийской проблематике, которые пройдут в Сочи в начале следующей недели, уделят особое внимание теме возвращения беженцев. 

    Такой информацией поделился член делегации РФ.

    «Возвращение беженцев тоже на повестке дня», — сказал он в интервью РИА Новости, напомнив, что в переговорах будет участвовать спецпредставитель ООН по беженцам.   

    Напомним, переговоры по Сирии в Сочи стартуют в понедельник — в этот день пройдет ряд экспертных встреч. Во вторник, 31 июля, представители России, Ирана и Турции, стран-гарантов перемирия в Сирии, проведут пленарное заседание. 

    Автор: Федор Веснин
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