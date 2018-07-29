Киевский полицейский распылил слезоточивый газ в лицо корреспонденту Associated Press
Киев, 29 июля. Фотокорреспондент агентства Associated Press Ефрем Лукацкий пострадал от действий полицейского в Киеве. Инцидент произошел 28 июля во время акции протеста, сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.
«Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на 10, — рассказал пострадавший. — Я стоял не в толпе, кричал ему: «Пресса», но полицейского это не остановило».
Журналист из-за ожогов глаз был вынужден прервать съемку, но успел сфотографировать полицейского. Участники акции оказали пострадавшему помощь, промыли ему глаза, после чего Лукацкого осмотрела бригада скорой помощи.
Корреспондент не стал подавать заявление в полицию о препятствовании журналистской деятельности и причинении вреда здоровью.
«Я никогда не пишу заявлений, — пояснил свою позицию Лукацкий. — Там есть более пострадавшие. Полиция — это микст общества: есть негодяи, а есть и нормальные».
Фотокорреспондеть также успел запечатлеть произвол полицейских, которые не хотели передать врачам скорой одного из участников столкновений.
«Парень был сильно избит, на голове большие гематомы, он потерял сознание. Я обратился в полицию и сказал, что будет беда, если не отнести его к скорой. Пришлось подчеркивать, что я «Пресса», фиксирую все обстоятельства», — рассказал Лукацкий.