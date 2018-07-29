Меню
Украина
Киевский полицейский распылил слезоточивый газ в лицо корреспонденту Associated Press
Спорт
Приведет «Зенит» в Лигу чемпионов: эксперт прочит «хорошее будущее» Дзюбе и Семаку
Следующая новость
Загрузка...

    Киевский полицейский распылил слезоточивый газ в лицо корреспонденту Associated Press

    52

    Киевский полицейский распылил слезоточивый газ в лицо корреспонденту Associated Press

    Киев, 29 июля. Фотокорреспондент агентства Associated Press Ефрем Лукацкий пострадал от действий полицейского в Киеве. Инцидент произошел 28 июля во время акции протеста, сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

    «Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на 10, — рассказал пострадавший. — Я стоял не в толпе, кричал ему: «Пресса», но полицейского это не остановило».

    Журналист из-за ожогов глаз был вынужден прервать съемку, но успел сфотографировать полицейского. Участники акции оказали пострадавшему помощь, промыли ему глаза, после чего Лукацкого осмотрела бригада скорой помощи.

    Корреспондент не стал подавать заявление в полицию о препятствовании журналистской деятельности и причинении вреда здоровью.

    Киевский полицейский распылил слезоточивый газ в лицо корреспонденту Associated Press

    «Я никогда не пишу заявлений, — пояснил свою позицию Лукацкий. — Там есть более пострадавшие. Полиция — это микст общества: есть негодяи, а есть и нормальные».

    Фотокорреспондеть также успел запечатлеть произвол полицейских, которые не хотели передать врачам скорой одного из участников столкновений.

    «Парень был сильно избит, на голове большие гематомы, он потерял сознание. Я обратился в полицию и сказал, что будет беда, если не отнести его к скорой. Пришлось подчеркивать, что я «Пресса», фиксирую все обстоятельства», — рассказал Лукацкий.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.