Киевский полицейский распылил слезоточивый газ в лицо корреспонденту Associated Press

Киев, 29 июля. Фотокорреспондент агентства Associated Press Ефрем Лукацкий пострадал от действий полицейского в Киеве. Инцидент произошел 28 июля во время акции протеста, сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

«Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на 10, — рассказал пострадавший. — Я стоял не в толпе, кричал ему: «Пресса», но полицейского это не остановило».

Журналист из-за ожогов глаз был вынужден прервать съемку, но успел сфотографировать полицейского. Участники акции оказали пострадавшему помощь, промыли ему глаза, после чего Лукацкого осмотрела бригада скорой помощи.

Корреспондент не стал подавать заявление в полицию о препятствовании журналистской деятельности и причинении вреда здоровью.

«Я никогда не пишу заявлений, — пояснил свою позицию Лукацкий. — Там есть более пострадавшие. Полиция — это микст общества: есть негодяи, а есть и нормальные».

Фотокорреспондеть также успел запечатлеть произвол полицейских, которые не хотели передать врачам скорой одного из участников столкновений.