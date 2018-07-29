Донбасс сегодня: охота киевских СМИ на комбрига ВСУ, зачистки в ЛНР, штурм Крымского

Донбасс, 29 июля. Украинские СМИ подключены спецслужбами к раздуванию скандала вокруг снабжения националистов списанными боеприпасами ВСУ. Нацгвардия ведет борьбу с недовольными в ЛНР. Подробности фейкового штурма ДРГ ЛНР поселка Крымское. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Травля комбрига

Накануне ФАН сообщал о тотальном списании боеприпасов и горюче-смазочных материалов в одной из бригад украинской армии в Донбассе и передаче их запрещенным в России группировкам «Правый сектор»1 и «Украинская добровольческая армия», которые, согласно приказу командующего Объединенными силами Киева генерала Сергея Наева, обязаны выйти в тыл. История на этом не закончилась.

Как оказалось, позже в район дислокации 72-й бригады ВСУ в Донбасс прибыли съемочные группы украинского телеканала «ТРК Украина». Редакционное здание журналистам передали представители одного из центров информационно-психологических операций (в структуре Сил спецопераций ВСУ. — Прим. ФАН). Согласно поставленной задаче, прибывшие корреспонденты обязаны были провести журналистское расследование и собрать компромат на командира бригады Руслана Татуся.

В свою очередь Руслан Татусь по информации оперативного командования ДНР является близким родственником главы администрации президента Украины Игоря Райнина. Комбрига невозможно просто так уволить, когда у него за спиной такие связи. За этим и понадобилось поднять шумиху в украинском эфире, чтобы вынудить Татуся добровольно уйти в отставку с должности комбрига.

Нацгвардия ведет проводит зачистки в ЛНР

Согласно оперативной информации командования Луганской народной республики, дислоцируемые на территориях социальных объектов части Национальной гвардии Украины в Луганской области привлечены командованием к проведению массовых мероприятий по выявлению среди местного населения недовольных действиями украинских силовиков и правительства в целом.

Подобные мероприятия проводятся в Старобельском районе области, где на территории турбазы в поселке Половинкино дислоцируется 15-й отдельный полк Нацгвардии. Причиной для проведения «охоты на недовольных» стала, кроме прочего, активная гражданская позиция местных жителей и многочисленные жалобы на украинских «воинов света» в местные отделения полиции.

«А был ли мальчик?»

В субботу вечером штаб Операции объединенных сил сообщил о «неудавшейся попытке диверсионно-разведывательной группы Народной милиции ЛНР захватить опорный пункт ВСУ в поселке Крымское», который расположен на линии соприкосновения. По информации штаба украинских силовиков, двое солдат ВСУ погибли, двое ранены. Со стороны сил ЛНР потери оценили в четырех убитых и шестерых раненых.

Корреспондент ФАН в Донбассе разбирался в ситуации. Следует сразу отметить, что идея вылазки в светлое время суток — а именно об этом и говорит штаб ООС — в хорошо простреливаемом районе с давно изученной топографией и минированием — сама по себе уже на грани фантастики. Тем более что с указанных позиций ВСУ в Крымском украинские СМИ неоднократно передавали в эфир видеорепортажи, где демонстрировали позиции сил ЛНР.

В оперативном командовании Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН заявили, что никаких попыток штурма позиций противника, тем более в дневное время, указанное СМИ, не предпринималось. Дополнительно напомнили о соблюдении республикой минских соглашений.

Бойцы передовых подразделений северо-западной обороны ЛНР (Славяносербский район ЛНР) сказали корреспонденту ФАН, что «нужно быть полными идиотами и не хотеть жить, чтобы в данном районе днем пытаться штурмовать позиции укропов (киевских сил — прим. ФАН)».

Хотелось бы добавить интересное наблюдение — многие украинские СМИ данную новость подали со ссылкой на уже известную своими фейковыми сообщениями «волонтера-военнослужащую-блогера» Викторию Руденко, которая на своей странице в социальной сети ровно через час после сообщения штаба ООС выставила данную информацию, переписав ее со страницы штаба силовой операции, но не сославшись на него. Киевские СМИ предпочли официальной информации сведения от женщины, которую толком так никто и не видел, но все считают ее военнослужащей ВСУ, поставляющей в эфир эксклюзивные данные.

Мало кто задумывается о том, что на войне остается маловато времени на ведение собственного блога — а посему блог «Виктории Руденко» более походит на проект украинских спецслужб по легализации оперативной информации, проведения информационных кампаний, дезинформации населения и формирования альтернативной штабу ООС площадки для подачи военной информации.

А в это время разведка ЛНР сообщила о небоевых потерях ВСУ в зоне своей ответственности — двое раненых и двое безвозвратных. Ровно столько, сколько и пытались списать на ДРГ ЛНР предприимчивые украинские комбаты.

1 Организация запрещена на территории РФ.