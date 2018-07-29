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«Нам-то можно, а вы поаккуратнее»: Черчесов оставил футболистов без шампанского на встрече с Путиным
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    «Нам-то можно, а вы поаккуратнее»: Черчесов оставил футболистов без шампанского на встрече с Путиным

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    «Нам-то можно, а вы поаккуратнее»: Черчесов оставил футболистов без шампанского на встрече с Путиным

    Москва, 29 июля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в шутливой форме запретил своим подопечным выпить шампанского во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Видеоподтверждение опубликовано в Instagram-аккаунте kremlin_putin.

    «Ребята, сегодня у кого-то игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее», — пошутил Черчесов, оставив спортсменов без шампанского,  после чего чокнулся бокалами с главой государства Владимиром Путиным.

    Напомним, накануне российские футболисты, которым удалось добраться до 1/4 финала чемпионата мира, встретились с президентом в Кремле. Нападающий Артем Дзюба предложил Владимиру Путину, который является известным хоккейным болельщиком, а также нередко и сам выходит на лед, сменить коньки на бутсы.   

    «Нам-то можно, а вы поаккуратнее»: Черчесов оставил футболистов без шампанского на встрече с Путиным

    На ЧМ-2018 сборная России впервые в новейшей истории сумела преодолеть барьер группового этапа, а затем в 1/8 финала мундиаля обыграла команду Испании.

    Футболисты сборной России ранее были удостоены звания заслуженных мастеров спорта.

    Автор: Федор Веснин
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