«Нам-то можно, а вы поаккуратнее»: Черчесов оставил футболистов без шампанского на встрече с Путиным

Москва, 29 июля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в шутливой форме запретил своим подопечным выпить шампанского во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Видеоподтверждение опубликовано в Instagram-аккаунте kremlin_putin.

«Ребята, сегодня у кого-то игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее», — пошутил Черчесов, оставив спортсменов без шампанского, после чего чокнулся бокалами с главой государства Владимиром Путиным.

Напомним, накануне российские футболисты, которым удалось добраться до 1/4 финала чемпионата мира, встретились с президентом в Кремле. Нападающий Артем Дзюба предложил Владимиру Путину, который является известным хоккейным болельщиком, а также нередко и сам выходит на лед, сменить коньки на бутсы.

На ЧМ-2018 сборная России впервые в новейшей истории сумела преодолеть барьер группового этапа, а затем в 1/8 финала мундиаля обыграла команду Испании.

Футболисты сборной России ранее были удостоены звания заслуженных мастеров спорта.