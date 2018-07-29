Российский флот получит 26 новых кораблей | 29 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Военно-морской флот России получит 26 новых кораблей Военно-морской флот России до конца года получит 26 новых кораблей, четыре из которых будут оснащены ракетным комплексом «Калибр». Об этом заявил сегодня Владимир Путин во время торжественной церемонии по случаю Дня ВМФ. Верховный главнокомандующий напомнил, что в этом году флот уже пополнился четырьмя кораблями, одним противодиверсионным катером и тремя судами обеспечения. Путин также отметил, что в соответствии с самыми новыми требованиями укрепляется и развивается инфраструктура флота. И меры по укреплению и развитию ВМФ России будут продолжены и в дальнейшем.

Тело олимпийской чемпионки нашли на острове в Норвегии Тело чемпионки Олимпийских игр-2010 по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд обнаружили на острове на юге Норвегии. Полицейские заявили, что спортсменка погибла в результате несчастного случая. По словам правоохранителей, «есть все указания на то, что произошел инцидент с водным транспортом». В настоящее время на острове продолжают работать специалисты. Скофтеруд в составе норвежской сборной завоевала золото Олимпиады-2010 в эстафете. Кроме того, она является обладательницей двух золотых, серебряной и бронзовой наград чемпионатов мира.

Разведка ДНР выяснила, кто обстрелял населенный пункт Саханка Обстрел населенного пункта Саханка, в результате которого сгорел жилой дом, велся не морскими пехотинцами, а националистическим батальоном «Азов», сообщил официальный представитель управления Народной милиции ДНР. По данным разведки, вечером 27 июля грузовик с 120-миллиметровым минометом, расчетом и подразделением охраны «Азова» произвел обстрел поселка Саханка шестью минами. Затем нацгвардейцы направились к месту дислокации в зоне ответственности 36-ой отдельной бригады морской пехоты. Отметим, это не первый обстрел поселка.