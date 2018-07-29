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Делегация РФ прибыла на переговоры по Сирии в Сочи
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    Делегация РФ прибыла на переговоры по Сирии в Сочи

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    Делегация РФ прибыла на переговоры по Сирии в Сочи

    Астана, 29 июля. Делегация России прибыла в Сочи на переговоры по Сирии «Астана-10».

    РФ на встрече будут представлять в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и советник спецпосланника ООН по Сирии Виталий Наумкин. Также ожидается, что на переговоры в астанинском формате приедет спецпредставитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев.

    На переговорах в Сочи будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом прогресса в борьбе с терроризмом и ситуации с беженцами и лицами, содержащимися под стражей.

    Напомним, Россия помогает Сирии в борьбе с терроризмом с 30 сентября 2015 года по просьбе президента республики Башара Асада.

    Автор: Катерина Михайлиди
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