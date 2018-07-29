Главные новости 29 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 29 августа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что если США не изменят отношения к Турции, то могут лишиться близкого союзника. Эрдоган заявил, что США могут лишиться близкого союзника из-за отношения к Турции.

Пресс-служба украинского президента Петра Порошенко подвела политика, опубликовав его фото с крестного хода в Киеве. При этом слово «хресна хода» (крестный ход. – Прим. ФАН) пиарщики Порошенко умудрились написать правильно только с третьего раза. «Ужасное кривляние»: украинцы высмеяли Порошенко за «херсну ходу» в Киеве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР. Донбасс: ВСУ за сутки дважды обстреляли территорию ЛНР.

Представители МИД РФ посоветовали Госдепартаменту США и его главе Майклу Помпео принять «Декларацию по Украине», которая запретит украинцам посещать Крым. В МИД РФ высмеяли Крымскую декларацию Госдепа США.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующее руководство страны «обещает и обманывает откровенно и цинично». Кравчук рассказал об «откровенной и циничной» лжи властей Украины.

Уровень бедности на Украине за четыре года после госпереворота в 2014 году резко вырос с 15% до 25% из-за ряда причин. Эксперт объяснил, почему на Украине нищает население.

Специалисты автомобильной индустрии назвали топ-10 самых доступных по цене машин стоимостью до 500 тыс. рублей. В рейтинг попали как иномарки, так и представители российской автомобильной промышленности. Назван топ-10 самых доступных автомобилей до 500 тыс. рублей в России.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир сделал «европейский выбор», когда решил крестить Русь. Порошенко заявил, что Крещение Руси стало «европейским выбором» князя Владимира.

Члены незаконных вооруженных формирований сдали две единицы техники сирийским правительственным войскам в провинции Эль-Кунейтра Сирийской Арабской Республики. Сирия: боевики сдали САА две единицы техники в Эль-Кунейтре.

Автомобильные эксперты ресурса SpeedMe представили рейтинг самых быстрых машин в массовом сегменте стоимостью до двух миллионов рублей. Назван топ-5 самых быстрых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей.