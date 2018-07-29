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Эксперты составили рейтинг лучших подержанных электромобилей
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    Эксперты составили рейтинг лучших подержанных электромобилей

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    Эксперты составили рейтинг лучших подержанных электромобилей

    Москва, 29 июля. Эксперты авторынка составили рейтинг лучших подержанных электрокаров и машин с гибридным двигателем.

    На первое место в списке специалисты поставили Renault Zoe. Аккумулятор этого авто заменят бесплатно, если он станет работать хуже, впрочем, за эту услугу придется доплатить. Второе место рейтинга у BMW 330e, цена которого составляет 30 тысяч долларов.

    Замыкает тройку лучших электрокаров, доступных на вторичном рынке, по версии издания What Car, Honda CR-Z. Такой авто возрастом 8 лет можно купить, заплатив около 7 тысяч долларов.  

    Удостоились упоминания британскими специалистами и такие модели, как Volkswagen Golf GTE, Opel Ampera, Nissan Leaf и Kia Soul EV.

    Напомним, в июне стало известно, что продажи электрокаров в России выросли в два раза. 

    Автор: Федор Веснин
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