Эксперты составили рейтинг лучших подержанных электромобилей

Москва, 29 июля. Эксперты авторынка составили рейтинг лучших подержанных электрокаров и машин с гибридным двигателем.

На первое место в списке специалисты поставили Renault Zoe. Аккумулятор этого авто заменят бесплатно, если он станет работать хуже, впрочем, за эту услугу придется доплатить. Второе место рейтинга у BMW 330e, цена которого составляет 30 тысяч долларов.

Замыкает тройку лучших электрокаров, доступных на вторичном рынке, по версии издания What Car, Honda CR-Z. Такой авто возрастом 8 лет можно купить, заплатив около 7 тысяч долларов.

Удостоились упоминания британскими специалистами и такие модели, как Volkswagen Golf GTE, Opel Ampera, Nissan Leaf и Kia Soul EV.

Напомним, в июне стало известно, что продажи электрокаров в России выросли в два раза.