Ученые обнаружили продукт, снижающий уровень стресса и агрессивность

Вашингтон, 29 июля. Употребление в пищу ненасыщенных кислот омега-3 на регулярной основе может существенно снизить уровень стресса и агрессивность, обнаружили ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл.

Согласно результатам проведенного эксперимента, дети, которые принимали продукты питания с высоким содержанием омега-3, вели себя значительно спокойнее сверстников. Данный факт также оказывает благоприятное воздействие на нервную систему родителей.

По мнению специалистов, агрессивное поведение, которое впоследствии может побудить человека на совершение преступления, отчасти зависит от биологических факторов. Ученые полагают, что их открытие поможет предотвратить антисоциальное поведение.

«Стресс может вызвать физиологические изменения, которые приводят к увеличению агрессивного и импульсивного поведения», — подчеркнули авторы исследования.

Стоит отметить, что омега-3 улучшает работу мозга, повышает внимание и улучшает память. Одним из лучших источников ненасыщенных кислот считаются морепродукты.

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