«Никаких танков здесь нет»: отдохнувший в Крыму чех поражен антироссийской пропагандой СМИ в ЕС

Москва, 29 июля. Турист из Чехии, отдыхающий в Крыму вместе с семьей, заявил, что успел посетить огромное количество городов на полуострове и нигде не видел никаких танков и «зеленых человечков», о которых не устают вещать СМИ в его стране.

Видеоролик, в котором чех рассказал о своих впечатлениях от отпуска, опубликовала на YouTube блогер Алена Бардовская. Ее канал посвящен отдыху на полуострове.

«Здесь восхитительно», — признался европеец, подчеркнув, что поражен, осознав, какую русофобскую пропаганду ведут политики и издания в Евросоюзе.

По его словам, им без устали рассказывают о военном положении на полуострове, пытаясь напугать людей, которые хотели бы там отдохнуть.

«К сожалению, наши телеканалы делают огромную русофобскую работу, отпугивая людей от посещения Крыма. Когда мы сказали друзьям, что едем сюда в отпуск, все удивились и посоветовали быть осторожнее», — заметил он.

При этом мужчина подчеркнул, что никакого страха во время отдыха он и его близкие не испытывали. Наоборот, им очень понравилась природа, дикие пляжи Крыма, музеи. Чехи успели посетить Севастополь, Евпаторию и многие другие города и надеются, что вернутся сюда еще.