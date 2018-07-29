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Море любит стойких: Петербург с размахом отметил День ВМФ. ФАН-ТВ
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    Море любит стойких: Петербург с размахом отметил День ВМФ. ФАН-ТВ

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    В Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад. С таким размахом празднуют День военно-морского флота второй  год. В смотре приняли участие более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, группа морской авиации.

    Перед началом основной части Верховный главнокомандующий обошел на катере парадную линию боевых кораблей и приветствовал их экипажи, после поздравил всех с праздником.

    «Мы по праву гордимся нашим военно-морским флотом, нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеготовности, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота. К военным морякам у нашего народа особое отношение, потому что служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто знает цену отточенной выучке, жесткой дисциплине, сплоченности и благородству. Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота! С праздником!» — поздравил присутствующих президент Российской Федерации Владимир Путин.

    Море любит стойких: Петербург с размахом отметил День ВМФ. ФАН-ТВ

    Открыл парад противодиверсионный катер «Нахимовец» с флагом Российской Федерации. Противодиверсионный катер «Юнармеец Заполярья» пронес флаг Министерства обороны. Парад исторической ретроспективы открывает корабль «Д-67» с ботиком Петра I.

    В небе над Невой состоялись полеты парадного строя морской авиации. Открыли парад Ка-31Р, Ка-27М. Приняли участие легенды морской авиации ИЛ- 38 «Новелла», ТУ-242МР, разведывательные самолеты СУ-24Р, палубные истребители СУ- 33, завершил парад СУ-25.

    «Владимир Владимирович Путин – молодец, возрождает флот по правильному пути. Я горжусь президентом и флотом!» — рассказал вице-адмирал запаса Петр Святашов.

    «Мы были очень рады получить приглашение поучаствовать в Дне ВМФ России. У нас очень много хороших друзей в России, мы надеемся, что наши дружеские отношения будут развиваться и в будущем», — отметил участник парада Сан Джелани, Пакистан.

    Море любит стойких: Петербург с размахом отметил День ВМФ. ФАН-ТВ

    «До конца был флотской службе верен, безупречно долг свой выполнял, жизнь его изрядно потрепала, только знайте, что наверняка, если б жизнь пришлось начать сначала, дед бы выбрал долю моряка…», — прочитал стих капитан запаса I ранга Василий Яворский.

    Главный военно-морской парад завершился торжественным шествием. Открыло шествие подразделение роты почетного караула. А также  выступление военно-морских оркестров Вьетнама, Индии, Китая.

     

    Автор: Оксана Стяжкина; Руслан Бичурин
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